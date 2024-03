House of the Dragon 2: domani uscirà il full trailer

HBO ha confermato che domani vedremo il trailer di House of the Dragon 2. La seconda stagione della serie tv è in arrivo nel mese di giugno e noi non vediamo l’ora. Ecco tutti i nuovi poster e le novità di House of the Dragon 2.

House of the Dragon 2: tutto sull’atteso trailer

I fan di House of the Dragon aspettano questa momento da quasi due anni. Finalmente ci siamo. Domani pomeriggio approderà sui canali social ufficiali della serie HBO il trailer completo della seconda stagione. Sky, che distribuisce in esclusiva la serie tv in Italia, ha confermato la notizia, assicurando i fan sul fatto che domani stesso potranno vedere il trailer con i sottotitoli in italiano.

HBO ha annunciato l’uscita del trailer mediante diversi poster ufficiali che mostrano i protagonisti dello show nei loro nuovi costumi.

Vi ricordiamo che lo show approderà a giugno solo su Sky ed in streaming su Now.

First posters for ‘HOUSE OF THE DRAGON’ Season 2. Trailer releases tomorrow. pic.twitter.com/Z87QB4MEuF — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 20, 2024

Il cast dello show

La seconda stagione di House of the Dragon vede nel cast i già protagonisti della prima Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno e Rhys Ifans. Nei nuovi episodi tornano anche Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall e Matthew Needham.

New-entry nel cast Clinton Liberty nel ruolo di Addam di Hull, Jamie Kenna che interpreterà Ser Alfred Broome, Kieran Bew nei panni di Hugh, Tom Bennett in quelli di Ulf, Tom Taylor sarà Lord Cregan Stark e Vincent Regan interpreterà invece Ser Rickard Thorne. Già annunciati nei nuovi episodi anche Abubakar Salim (Alyn di Hull), Gayle Rankin (Alys Rivers), Freddie Fox (Ser Gwayne Hightower) e Simon Russell Beale nei panni di Ser Simon Strong.

I crediti della seconda stagione: co-creatore e produttore esecutivo George R.R. Martin; co-creatore, showrunner e produttore esecutivo Ryan Condal; produttori esecutivi Sara Hess, Alan Taylor, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Loni Peristere, Vince Gerardis. Tratto dal bestseller di George R.R. Martin “Fuoco e Sangue”.

Da quanti episodi sarà composta la seconda stagione di House of the Dragon?

La nuova stagione della serie spin-off di Got sarà composta da 8 episodi.

