House Of The Dragon: Come vedere la serie anche in streaming

I Draghi sono tornati! Da oggi 22 Agosto è disponibile su in esclusiva su SKY ed in streaming solo su NOW la prima stagione di House Of The Dragon, serie tv prequel de Il Trono di Spade. La serie è composta da dieci episodi e sarà possibile seguire in contemporanea la serie con la messa in onda su HBO negli Stati Uniti.

House of the dragon dove vederlo:

La serie debutterà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW il 22 agosto in tutti i territori in cui Sky è presente, in contemporanea assoluta con la messa in onda della tv via cavo americana. L’appuntamento, infatti, è ogni lunedì su Sky Atlantic, per dieci settimane, con la versione originale sottotitolata in contemporanea assoluta con gli USA alle 3:00 del mattino e in replica alle 22:15, e dal 29 agosto con la versione in italiano alle 21:15.

Sempre in doppio audio, i dieci episodi saranno via via disponibili ovviamente anche on demand.

House Of The Dragon – La serie:

House of the Dragon è composta da dieci episodi girati nel Regno Unito e racconterà la cosiddetta Danza dei Draghi, il conflitto civile scoppiato nei Sette Regni tra due rami di Casa Targaryen per la successione a Viserys I.

Co-creatore e produttore esecutivo della serie George R.R. Martin; co-creatore, co-showrunner, produttore esecutivo e sceneggiatore Ryan Condal; co-showrunner, produttore esecutivo e regista Miguel Sapochnik; produttore esecutivo e sceneggiatrice Sara Hess; produttori esecutivi Jocelyn Diaz, Vince Gerardis, Ron Schmidt; registi Clare Kilner, Geeta V. Patel; regista e co-produttore esecutivo Greg Yaitanes. Tratto dal romanzo “Fuoco e Sangue” di George R.R. Martin.

Cast:

Re Viserys I Targaryen (Paddy Considine)

Principessa Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy e Milly Alcock)

Principe Daemon Targaryen (Matt Smith)

Lady Alicent Hightower (Olivia Cooke e Emily Carey)

Lord Corlys Velaryon (Steve Toussaint)

Principessa Rhaenys Velaryon (Eve Best)

Ser Criston Cole (Fabien Frankel)

Mysaria (Sonoya Mizuno)

Ser Otto Hightower (Rhys Ifans)

Nel cast anche Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew Needham, Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes, Savannah Steyn.

Potrebbe anche interessarti: