House of the Dragon 2: tutte le novità sulla nuova stagione, dalla data d’uscita al numero degli episodi

Dopo il successo della prima stagione di House of the Dragon, la serie HBO spin-off di Game of Thrones e dedicata alla famiglia Targaryen, la seconda stagione era inevitabile. Infatti, subito dopo il debutto della serie su HBO Max, la piattaforma streaming ha rinnovato lo show per un’altra stagione. Le riprese di House of the Dragon 2 dovrebbero iniziare ad inizio aprile ed a rivelarlo è stato Matt Smith (interprete di Daemon Targaryen) durante la convention HBO dedicata alla serie. Le notizie però non finiscono qui: Deadline ha da poco rivelato la probabile data d’uscita ed il numero degli episodi di House of the Dragon 2.

House of the Dragon 2: ecco da quanti episodi sarà composta

House of the Dragon 2 sarà composta da 8 episodi e non da 10 come la stagione precedete. Non disperatevi subito, questo non rappresenta per forza di cose un deficit per la serie, dato che al numero ristretto dei capitoli si associa il fatto che la terza stagione della serie ha già ottenuto il via libera da HBO. Si, avete letto bene: House of the Dragon dovrebbe già essere stata rinnovata per la terza stagione.

In realtà, se vogliamo proprio essere precisi, la riduzione del numero di episodi è dovuta a due fattori: in primis, una scelta dei nuovi vertici di HBO (quindi di Warner Bros e Discovery) il cui obbiettivo ora è contenere i costi ma non perdere la qualità del prodotto; ed in secondo luogo la riscrittura della sceneggiatura dovuta all’addio di Miguel Sapochnik come showrunner della serie. Il contentino per i fan è dato dal pronto rinnovo della serie per la sua terza stagione.

Questo cambio del numero degli episodi fa parte di un piano più grande programmato da Ryan Condal (showrunner della serie) e Martin assieme ad HBO. Lo scopo sarebbe quello di sviluppare il giusto numero di stagioni con un numero variabile di capitoli in modo da rendere la storia coerente, completa ed al tempo stesso non troppo prolissa. Il numero di stagioni che House of the Dragon avrà in totale non è stato ancora deciso, dato che Condal e Martin continuano a cambiare idea. Sono indecisi se concludere la serie con la terza o la quarta stagione, che secondo loro sarebbero ottimali per raccontare l’intera storia.

La data d’uscita di House of the Dragon 2 è prevista intorno all’estate del 2024.

Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti e delle prime immagini dal set di House of the Dragon.

