Si intitola Zayn did 9/11 (traducibile più o meno come “La colpa dell’11 settembre è di Zayn) la canzone che ha (comprensibilmente) fatto arrabbiare le directioner di mezzo mondo. Canzone che, per fortuna, è stata rapidamente cancellata da Spotify dopo la nascita di una vera e propria petizione online. Ma andiamo con ordine e scopriamo cos’è successo.

La storia di Zayn Did 9/11

Qualche giorno fa le fan dell’ex cantante degli One Direction hanno scoperto il brano di Uma Kompton. E si è scatenato il putiferio! Sono state in tantissime a utilizzare l’hashtag #RemoveitForZayn, per spingere Spotify a eliminare il brano.

ll pezzo, di fatto una parodia, era stato pubblicato nel 2017 e si burlava di Zayn e del suo essere musulmano (non praticante) collegando l’artista agli attacchi del 2001. Per prendere in giro l’artista, il rapper aveva persino utilizzato il nomignolo Al Qaedirection, mix fra One Direction e l’organizzazione terrorista Al Qaeda. Negli attentati dell’11 settembre, come saprete, persero la vita oltre 3000 persone: un motivo di indignazione in più, insomma.

#removeitforzayn this is disgusting and zayn does not deserve this. report the song “zayn did 9/11” and email spotify requesting removal. pic.twitter.com/6kgsn7jOYG — vic ♡ mandy, colleen & fi!//ia (@lwtwaIIs) July 19, 2020



La campagna delle directioner contro l’artista, per fortuna, è andata a buon fine. Spotify si è alla fine trovato obbligato ad eliminare il brano dai suoi sistemi. Zayn did 9/11, in ogni caso, sarebbe almeno per il momento ancora disponibile su Apple Music e su Youtube. A meno che ovviamente le rispettive piattaforme non decidano di prendere provvedimenti.

Zayn, nel frattempo, è in attesa dell’arrivo del suo primo figlio. La gravidanza della compagna Gigi Hadid procede a gonfie vele! Qualche giorno fa, come vi avevamo raccontato qui, la modella ci ha mostrato il pancione!