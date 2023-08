High School Musical: The Musical: The Series avrà uno spinoff? Parla lo showrunner Tim Federle

In futuro potrebbero esserci delle nuove avventure ambientate nel mondo di High School Musical: The Musical: The Series?

Molti fan stanno già ipotizzando e sperando in uno spin-off della serie che sta per giungere alla fine con la sua quarta stagione.

Lo showrunner e creator Tim Federle si è espresso di recente riguardo le possibilità di rivedere gli amati personaggi.

“Mai dire mai. In questo momento, siamo tutti davvero concentrati sul 9 agosto. Voglio che la stagione 4 sia la nostra stagione più importante di sempre. Voglio che questo cast si senta celebrato“, ha detto Tim a Screen Rant riguardo un eventuale spinoff o reunion.

“Gary Marsh, l’ex presidente di Disney Channel, mi ha detto: ‘Avevamo provato a riavviare High School Musical per 10 anni e non ci eravamo riusciti. Mi sento molto fortunato perché ha avuto una ripresa che ha funzionato, ma chissà cosa succederà tra 5 anni? 10 anni? Università? Ci sono molti posti diversi in cui potremmo portare questi personaggi, ma per ora si stanno semplicemente diplomando al liceo e spero che il pubblico si sintonizzi e si diplomi con noi”.

Tim ha anche spiegato che è questo il momento giusto per la conclusione di High School Musical: The Musical: The Series.

“[Sembrava giusto] per tanti motivi. Dal punto di vista narrativo, perché si stanno diplomando e perché ci sono alcune coppie e storie d’amore che finalmente iniziano a riunirsi in questa stagione per cui non voglio che questo venga rovinato … Ma anche perché ho più amici showrunner i cui show finiscono con un colpo di scena. E se non vengono rinnovati, i fan rimangono sconvolti e il cast rimane sconvolto.”

Tim ha concluso: “Mi sentivo davvero come se avessi realizzato un tributo alla Disney, ai fan e a questo incredibile cast e troupe, perciò dobbiamo lasciare la scena alle nostre condizioni. Penso che se guardi la stagione 4 fino alla fine, e spero che le persone lo facciano, vedranno che sullo schermo abbiamo davvero cercato di ringraziare tutti e anche di concludere nel migliore dei modi e di diplomarci”.

L’ultima stagione di High School Musical: The Musical: The Series sarà dal 9 agosto su Disney+!