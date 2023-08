Heartstopper 2: la recensione della serie Netflix

Ci siamo! Oggi 3 agosto debutta su Netflix l’attesa seconda stagione della serie tv tratta dalle graphic novel di Alice Oseman, Heartstopper! La seconda stagione della serie è ancora più bella della prima. La serie è fedele alle graphic novel e arricchisce l’universo della Oseman. Vi confermiamo che è presente anche una canzone di Taylor Swift nella colonna sonora ma non è quella che vi aspettate. Ecco la nostra recensione di Heartstopper 2.

Heartstopper 2 – la recensione: una stagione più matura ma sempre molto dolce

Heartstopper è una delle poche serie tv che perfettamente adatta e traspone il materiale originale, in questo caso le graphic novel di Alice Oseman. Come nella prima stagione la serie ricrea l’atmosfera, i toni ed i colori delle tavole dell’autrice grazie ai piccoli dettagli aggiunti in post produzione (i vari disegnini classici della Oseman). Se avete amato le graphic novel è impossibile non adorare la serie.

Questa seconda stagione ricomincia precisamente dove si era conclusa la prima, così come nei volumi cartacei. Nick dopo aver baciato Charlie è convinto e deciso a fare il suo coming out ma per lui non sarà facile trovare il momento giusto. La serie resta sempre teneramente dolce ma credibile. Tratta tutte le sfumature della comunità queer e del coming out sempre dipinto come una scelta del singolo e non una necessità per i terzi.

La seconda stagione di Heartstopper è più matura, più profonda e più sfaccettata della prima. Come i volumi della Oseman man a mano che la storia prosegue vengono aggiunte tematiche e problematiche e questa seconda stagione ne solleva parecchie: oltre al bullismo ed al coming out, già presenti nella prima stagione, in questa seconda si parla tanto anche di disturbi alimentati e di relazioni complicate con i genitori. Le ultimi due tematiche vengono presentate ma verranno sicuramente sviluppate nel dettaglio nella già confermata terza stagione.

Nick e il suo interprete si riconfermano la nostra parte preferita della serie. È il nostro personaggio preferito delle graphic novel e pure dello show. Perfetto, nulla da dire è impossibile non amarlo. La grande rivelazione di questa stagione sono, però, Tao e Elle. Tao è diventato il nostro secondo personaggio preferito, cresce tantissimo in questa seconda stagione e lo dimostra con i fatti. La sua relazione con Elle è estremamente dolce ma non stucchevole e la coppia funziona su schermo. Nick e Charlie sono iconici ma anche Tao ed Elle non sono affatto male.

Le location sono le stesse della prima stagione ma si aggiunge anche Parigi ed i momenti girati nella capitale francese sono dolcissimi. Oltre alla sintonia generata in automatico da Parigi vi segnaliamo che nella seconda stagione della serie è presente, nell’ultimo episodio, una canzone di Taylor Swift. Si tratta di Seven. Pensavate fosse Paris ed invece no!

Ci teniamo a segnalarvi anche un cameo di un romanzo della Oseman. In questo caso si tratta di Loveless, le cui tematiche vengono riprese anche nello show seppur in maniera diversa rispetto al testo.

Il finale conclude perfettamente la stagione ma non disperate perche la terza è già stata girata e quindi arriverà nel 2024.