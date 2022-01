Sanremo 2022: anche un membro dell’Orchestra è positivo al Covid

Uno dei membri dell’Orchestra del Festival di Sanremo è risultato positivo al Covid dopo un test rapido e per ora le prove sono sospese.

Proprio in questi giorni, l’organizzazione ha incontrato il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica per definire le misure anti – Covid.

In primis è stato stabilito da quante persone sarà composto il pubblico in sala e come gestire gli eventuali casi di positività al coronavirus.

In merito al primo aspetto, è prevista la capienza dell’Ariston al 100%. Riguardo il secondo, si attendono comunicazioni ufficiali nelle prossime ore.

Sanremo 2022: il possibile scenario per gli artisti positivi e riguardo il pubblico

Lo scorso anno, per un orchestrale contagiato era subito scattata la quarantena, così come per i contatti stretti del musicista.

A risultare positivo, fu però anche Irama e in questo caso si scelse di far valere il video delle prove generali ai fini della gara.

Amadeus ha già annunciato che in caso di positività di uno o più artisti nessuno verrà eliminato dal prossimo Festival di Sanremo.

Si presume, quindi, che se ciò dovesse succedere a uno dei cantanti, a ridosso della manifestazione, si opterà per la medesima formula applicata nel 2021.

C’è già qualcuno, però, che ha contratto l’infezione poco della sua partecipazione al prossimo Festival ed è Aka7even.

L’artista lo ha fatto sapere con un post su Instagram in cui ha precisato di essere, fortunatamente, asintomatico.

Stando alle attuali misure, Luca Marzano dovrebbe (il condizionale è d’obbligo) avere tutto il tempo per partecipare normalmente al Festival.

Infine, non è da escludere che il numero di contagi in Liguria non diventi tale da imporre la zona rossa alla regione (se il sistema dei colori permarrà).

Se ciò dovesse succedere proprio in concomitanza del Festival di Sanremo, non sarà possibile avere il pubblico in sala al 100% della capienza del teatro.