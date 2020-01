Truth Justice and Songs in Our Key è una delle canzoni contenute nella colonna sonora di High School Musical The Musical -- The Series. Stiamo parlando, come saprete, di uno dei progetti più attesi disponibili su Disney+, la piattaforma di streaming che arriverà in Italia a marzo del 2020.

Ecco la copertina della colonna sonora di High School Musical The Musical -- The Series!

All’interno della colonna sonora di High School Musical The Musical -- The Series troviamo davvero tanti nuovi pezzi inediti, fra cui appunto questo brano interpretato da Dara Reneé, Olivia Rodrigo, Julia Lester e Joshua Bassett!

Qui sotto trovate audio, testo e traduzione di Truth Justice and Songs in Our Key di High School Musical The Musical -- The Series!

Testo Truth Justice and Songs in Our Key

Traduzione

[Verse 1: Dara Reneé, Olivia Rodrigo, Julia Lester & Olivia Rodrigo, Julia Lester & Joshua Bassett] Don’t say another word…Some of us need to be heardYou want her big confessionShe never saw Dear Evan HansenWhatever you think about herThe show can’t go on without her… [Verse 2: Dara Reneé, Dara Reneé & Sofia Wylie & Joshua Bassett, Frank Rodriguez, Cast of HSMTMTS] Maybe her class could be a little more classyMaybe her head’s not in the gameMaybe her past is just a little bit sketchyWe need her all the same [Chorus 1: Joe Serafini, Cast of HSMTMTS] She’s the one who cheers us onSo what if she’s dropping the ball?She stands for truth, justice and songs in our keyShe stands for us and we believe [Verse 3: Joshua Bassett, Sofia Wylie, Julia Lester,Julia Lester & Joshua Bassett] Before she got here, we were so off trackThen Miss Jenn gave us a chanceWe used to fall asleep in chemistry classNow it makes us want to dance [Chorus 2: Alexis Nelis, Cast of HSMTMTS] She’s the show that must go onSo we’re putting in a good word ’cause we heardShe stands f0r truth, justice and songs in our keyShe stands for us and we believe [Verse 4: Olivia Rodrigo, Dara Reneé, Julia Lester] What’s my motivation?She provides the inspirationWhatever about her reputationSeems about time for a modulation [Outro: Cast of HSMTMTS, Kate Reinders] She stands for truth (Yeah), justice and songs in our keyJazz squares in the choreographySharpay and Ryan, you know they’d agreeShe stands for us and we believeShe stands for us and we believe

Non dire un’altra parola

alcuni di noi hanno bisogno di essere ascoltati

tu vuoi la sua grande confessione

lei non ha mai visto Dear Evan Hansen

qualsiasi cosa tu pensi di lei

lo spettacolo non può continuare senza di lei

forse la sua classe potrebbe avere un po’ più di stile

forse la sua testa non è al posto giusto

forse il suo passato è solo un po’ abbozzato

abbiamo bisogno di lei tutto il tempo

lei è l’unica che ci rallegra

e allora cosa succede se lei fa cadere la palla?

lei si batte per la verità, la giustizia e le canzoni nelle nostre corde

lei si batte per noi e noi crediamo

Prima che lei arrivasse qui, eravamo fuori dai binari

poi Miss Jenn ci ha dato una possibilità

una volta ci addormentavamo durante la lezione di chimica

adesso ci fa venire voglia di ballare

lei è lo spettacolo che deve continuare

quindi noi ci mettiamo una buona parola perché abbiamo sentitole

lei si batte per la verità, la giustizia e le canzoni nelle nostre corde

lei si batte per noi e noi crediamo

cos’è la mia motivazione?

Lei fornisce l’ispirazione

qualsiasi sia la sua reputazione

sembra sia arrivato il momento per una modulazione

lei si batte per la verità (yeah), la giustizia e le canzoni nelle nostre corde

il jazz si inserisce nella coreografia

Sharpay e Ryan, voi sapete che sarebbero d’accordo

lei sta dalla nostra parte e noi ci crediamo

lei sta dalla nostra parte e noi ci crediamo