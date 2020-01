Il Cantante Mascherato: la seconda edizione si farà?

E’ senza dubbio una delle più grandi novità di questo inizio di anno. Almeno dal punto vista prettamente televisivo. Si tratta del nuovo show diretto e condotto da Milly Carlucci, Il cantante mascherato.

In casa Rai, fresca di nomine, si guarda già avanti alle prossime stagioni televisive. Uno dei prodotti su cui si punterà è certamente Il cantante mascherato.

Un prodotto questo che potrebbe essere posizionato già nel prossimo autunno in una serata da decidere. E che ha convinto il direttore della struttura intrattenimento prime time Stefano Coletta.

Di questo ne è certo Blogo. Secondo il sito d’informazione indipendente, infatti, vedremo in autunno la seconda stagione del format The masked singer in versione italiana. I dati di ascolto, inoltre, sono assolutamente a favore perché venga messa a punto una seconda edizione.

Milly Carlucci ed il suo team hanno dunque trovato in Il cantante mascherato un titolo da affiancare al collaudato Ballando con le stelle. La nuova stagione partirà alla fine di marzo su Rai1. Questo dopo le serate di Fiorella Mannoia ed alcuni speciali musicali con protagonisti Gino Paoli ed Ornella Vanoni.

Mentre si parla della seconda edizione, intanto, vengono man mano svelati i misteriosi protagonisti della prima. Durante la puntata d’apertura abbiamo scoperto che dietro la maschera dell’Unicorno c’era la voce di Orietta Berti. Mentre nella seconda è stato smascherato il tenero Barboncino che celava la cantante Arisa. Ancora da svelare sono le identità del vanitoso Pavone, del corpulento Mastino Napoletano, del rockettaro Coniglio e del delicatissimo Angelo. Interpretare gli indizi rilasciati dagli stessi concorrenti de Il cantante mascherato e analizzarne la vocalità non è però facile come sembra.