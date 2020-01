Parasite: il film candidato agli Oscar torna nei cinema dal 6 febbraio

Film rivelazione della stagione, Parasite di Bong Joon-ho sta per tornare nei cinema. L’appuntamento è per il 6 febbraio, proprio a ridosso degli Oscar a cui il film è candidato in ben quattro categoria, tra cui Miglior film internazionale. Già vincitore della Palma d’Oro allo scorso Festival di Cannes, Parasite ha portato -- di nuovo, anche se non basta mai, l’attenzione del mondo verso il cinema orientale.

Il successo del film, coronato anche da premiazioni ai Golden Globe e ai SAG Awards, ha dimostrato che film non occidentali possono farla da padroni al botteghino raccontandoci storie di mondi diversi, ma allo stesso tempo similissimi al nostro. Una grande soddisfazione per il regista, Bong Joon-ho, primo sudcoreano a essere nominato agli Oscar in tutta la storia dell’Academy.

Guarda il trailer del film:

Insomma, se non l’avete ancora fatto Parasite è il film da vedere prima che finisca questa stagione cinematografica. Continuate a seguirci per scoprire quali saranno i cinema che proietteranno il film in tutta Italia.

La trama del film:

La famiglia Kim, composta da padre, madre e due figli, un ragazzo e una ragazza, vive in condizioni di semi-indigenza in un piccolissimo seminterrato. Tra un lavoretto e l’altro la famiglia cerca di sbarcare il lunario come meglio può, dimostrando sempre e comunque grande amore reciproco.

Tutto cambia quando il figlio, Ki-woo, ha l’opportunità di impartire lezioni private di inglese alla figlia di una ricca famiglia, i Park, falsificando però tutti i propri documenti. Un’occasione che scatena una reazione a catena di eventi che porterà i Kim a insidiarsi sempre più in profondità nella vita dei Park.

Acuta e cruda riflessione sulla povertà e sui limiti che si è disposti a oltrepassare, Parasite è già un classico del cinema contemporaneo.