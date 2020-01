Out of the old è una delle canzoni contenute nella colonna sonora di High School Musical The Musical – The Series. Stiamo parlando, come saprete, di uno dei progetti più attesi disponibili su Disney+, la piattaforma di streaming che arriverà in Italia a marzo del 2020.

Ecco la copertina della colonna sonora di High School Musical The Musical – The Series!

All’interno della colonna sonora di High School Musical The Musical – The Series troviamo davvero tanti nuovi pezzi inediti, fra cui appunto questa Out of the old, interpretata da Olivia Rodrigo. L’attrice, come vi abbiamo raccontato qui su Ginger Generation, veste nella serie i panni della giovane Nini Salazar-Roberts.

Qui sotto trovate audio, testo e traduzione di Out of the old di High School Musical The Musical – The Series!

Testo Out of the old

[Verse 1] Feels like I’m not whereI’m supposed to beI don’t fit in with these familiar facesAnd the games they playDon’t mean a thing to meI know there’s so much more [Pre-Chorus 1] I can’t stop dreaming, and thinkingMaybe I could be someone differentMore than a yearbook memoryIf I leave this, I’m riskingAlmost everythingAm I on the right road [Chorus] Outta the oldI’ve gotta find my wayInto the newGive anything it takesI wanna knowIf no one knew my nameWould my wildest dreamsFeel like home

If I go out of the old

And into the new

0ut of the old

And into the new

Yeah, I wanna know

If no one knew my name

Would my wildest dreams

Feel like home

Out of the old

[Verse 2] I wish these streetsWere still enough for meI wish this townCould give me everythingBut I still feel stoppedWhile every light turns greenWhy can’t I let it go? [Pre-Chorus 2] I can’t stop dreaming, and thinkingMaybe I could be someone differentMore than a yearbook memoryLeaving all this, I’m riskingAlmost everythingBut there’s only one road [Chorus] Outta the oldI’ve gotta find my wayInto the newGive anything it takesI wanna knowIf no one knew my nameWould my wildest dreamsFeel like home

If I go out of the old

And into the new

Out of the old

And into the new

Yeah, I wanna know

If no one knew my name

Would my wildest dreams

Feel like home

Out of the old

Traduzione

[Outro] And into the newTake me out of the oldAnd into the new‘Cause I wanna goI wanna goJust take me

è come se non fossi qui

non mi riconosco in questi visi familiari

e i giochi a cui giocano

non vogliono dire nulla per me

io so che c’è molto di più

io non posso smettere di sognare, e pensare

forse potrei essere qualcuno di diverso

più di un ricordo da album di fotografie

se lascio questo, sto rischiando

quasi tutto

sono per caso sulla strada più alta?

dal passato

devo ritrovare la mia strada

verso il nuovo

fare tutto ciò che serve

voglio sapere

se nessuno sa il mio nome

forse i miei sogni più folli

potrebbero sembrarmi familiari come casa

se mi butto alle spalle il passato

e cerco nel nuovo

yeah io voglio sapere

se nessuno sapesse il mio nome

forse i miei sogni più folli

mi sembrerebbero familiari come casa

dal passato

vorrei che queste strade

fossero abbastanza per me

vorrei che questa città

potesse darmi tutto

ma io mi sento ancora bloccata

mentre ogni semaforo diventa verde

perché non riesco a lasciarmi andare?

io non posso smettere di sognare, e pensare

forse potrei essere qualcuno di diverso

più di un ricordo da album di fotografie

se lascio questo, sto rischiando

quasi tutto

ma c’è solo una strada

dal passato

devo ritrovare la mia strada

verso il nuovo

fare tutto ciò che serve

voglio sapere

se nessuno sa il mio nome

forse i miei sogni più folli

potrebbero sembrarmi familiari come casa

se mi butto alle spalle il passato

e cerco nel nuovo

dal passato

e nel nuovo

yeah voglio sapere

se nessuno sapesse il mio nome

forse i miei sogni più folli

mi sembrerebbero familiari come casa

dal passato

e dal nuovo

potrei uscire dal passato

e nel nuovo

perché io voglio andare

voglio andare

prendimi e basta