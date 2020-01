Luna Nera – Netflix: Ecco il trailer e nuove immagini (FOTO)

Tra le novità più attese in arrivo su Netflix questo mese c’è Luna Nera (scopri i dettagli). La nuova serie italiana (dopo Baby) sarà disponibile dal 31 gennaio e oggi è stato diffuso il trailer ufficiale insieme ad alcune immagini. Ecco qualche dettaglio in più

Abbiamo tutte una forza, dobbiamo solo scoprirla e non averne paura. Questa è la breve ma incisiva didascalia che accompagna il trailer di Luna Nera. Ogni volta che lasciamo libera una strega, il maligno accresce il suo potere. Le veloci scene che vediamo nel trailer ci proiettano nel secolo della caccia alle streghe. Donne perseguitate magari solo perchè diverse in un’epoca in cui l’ignoranza faceva da padrone.

Una congrega di streghe che cerca di sopravvivere anche se nascosta e una protagonista che non conosce il suo vero destino. Misticismo, riti, amore e religione sono gli ingredienti di questa nuova serie Netflix. La storia è basata sul romanzo di Tiziana Triana e avrà tra i registi Francesca Comencini (Gomorra).

Sinossi.

Italia, XVII secolo. In seguito alla morte di un neonato, Ade, una levatrice di 16 anni, viene accusata di stregoneria. Trovato rifugio in una misteriosa comunità di donne al limitare del bosco, la ragazza è costretta a fare una scelta: l’amore impossibile per Pietro – figlio del capo dei Benandanti, i cacciatori di streghe – o l’adempimento del suo vero destino, una minaccia per il mondo in cui vive, diviso tra ragione e misticismo.

Ecco il trailer ufficiale di Luna Nera e alcune nuove immagini:

“Abbiamo tutte una forza, dobbiamo solo scoprirla e non averne paura”. #LunaNera arriva il 31 gennaio. pic.twitter.com/FUvmO7Pqce — Netflix Italia (@NetflixIT) 15 gennaio 2020