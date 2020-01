Come vi avevamo raccontato qui, Le Vibrazioni saranno uno dei gruppi che parteciperanno al Festival di Sanremo 2020. La band di Francesco Sarcina tornerà dunque sul palco dell’Ariston a due anni di distanza dalla scatenata Così sbagliato, ovviamente come concorrenti BIG. Il loro brano, vi informiamo, si chiamerà Dov’è.

In una recente intervista esclusiva concessa al giornale Leggo, Le Vibrazioni hanno avuto l’occasione di spiegare nel dettaglio il significato della loro canzone.

Ecco, dunque, di che cosa parla Dov’è de Le Vibrazioni!

Dov’è. Chi? Che cosa? Parliamo dell’energia e la gioia ritrovate dopo un brutto colpo. La bellezza del fare musica sta nel fatto che, quando ti succede qualcosa, ti salva.

Nella stessa intervista, inoltre, il leader de Le Vibrazioni Francesco Sarcina ha anche avuto modo di anticiparci un po’ il sound di questa nuova canzone:

Si tratta di una super ballad in 4/4. Romantica, cruda, riflessiva. Andremo contro tempo rispetto agli altri brani (tanti in gara) in up-tempo. Un incrocio tra John Lennon e Coldplay, così confondo le idee.

Le Vibrazioni (Francesco Sarcina, Stefano Verderi, Marco Castellani Garrincha e Alessandro Deidda) sono alla loro terza partecipazione a Sanremo, grazie a Dov’è. Il loro leader invece ha all’attivo una sola partecipazione come solista.

Con ben 20 anni di carriera alle spalle, la band si prepara ora ad un nuovo tour nei più importanti teatri d’Italia. Uno spettacolo unico, in cui presenteranno tutti i loro più grandi successi in una chiave inedita, accompagnati da un’orchestra di 20 elementi, con nuovi arrangiamenti ideati e realizzati per l’occasione dal Maestro Peppe Vessicchio.

Queste le date:

17 marzo – Teatro Golden, PALERMO

18 marzo – Teatro Impero, MARSALA (Trapani)

19 marzo – Teatro Metropolitan, CATANIA

23 marzo – Teatro Alfonso Rendano, COSENZA

24 marzo – Teatro Apollo, LECCE

25 marzo – Teatro Team, BARI

30 marzo – Teatro Massimo, PESCARA

2 aprile – Teatro Augusteo, NAPOLI

3 aprile – Gran Teatro Geox, PADOVA

7 aprile – Teatro Tuscanyhall, FIRENZE

8 aprile – Teatro Nazionale, MILANO

15 aprile – Teatro Politeama Genovese, GENOVA

16 aprile – Teatro Europauditorium, BOLOGNA

17 aprile – Teatro Colosseo, TORINO

20 aprile – Auditorium Parco Della Musica – Sala Sinopoli, ROMA

I biglietti dei concerti sono disponibili in prevendita su Ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. I biglietti per la data di Cosenza sono disponibili in prevendita su InPrimaFila (www.inprimafila.net), mentre quelli per la data di Padova su Ticketmaster (www.ticketmaster.it).