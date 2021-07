Olivia Rodrigo aiuta Joe Biden nella campagna vaccinale (foto)

Olivia Rodrigo è stata convocata da Joe Biden per un compito ben preciso, convincere i giovani americani a sottoporsi al vaccino contro il SARS-CoV-2.

La cantante di Drivers License è intervenuta questa mattina durante la conferenza stampa finalizzata ad esporre l’importanza delle vaccinazioni giovanili. Dopo la sua apparizione a sorpresa a Washington, Olivia ha postato un riassunto del suo discorso:

“Ho avuto l’onore assoluto di visitare la Casa Bianca oggi e di chiacchierare con Joe Biden sull’importanza di vaccinarsi! Anche se sei giovane e non immunocompromesso, fare la vaccinazione covid è la cosa migliore che puoi fare per la tua salute e quella dei tuoi cari. TU hai il potere di salvare vite. Dai un’occhiata a vaccini.gov per saperne di più sulle vaccinazioni e per trovare un centro di vaccinazione vicino a te (è gratuito e super facile). Grazie a tutti coloro che hanno fatto la loro parte per aiutare durante la pandemia. E grazie Presidente Biden, Vicepresidente Harris, dottor Fauci e tutti alla Casa Bianca per avermi ospitato. Fate tutti il vaccino, è molto importante“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Olivia Rodrigo (@oliviarodrigo)

Due giorni fa Olivia Rodrigo e Rosé sono state avvistate insieme, durante una cena, a Los Angeles. Immediatamente, i fan hanno pensato all’arrivo di una collaborazione tra le due apprezzate artiste.

Olivia e la cantante delle Blackpink non erano sole ma in compagnia della regista Petra Collins e allo stylist Devon Carlson. C’è da dire che le due ragazze fanno parte della stessa casa discografica, la Interscope Records, e quindi non ci sarebbe nulla di strano nella loro uscita insieme.

Al tempo stesso, non è assolutamente esclusa la possibilità che stiano realizzando un brano (e il relativo video) che le vede duettare e la presenza di due figure professionali avvalora questa teoria.