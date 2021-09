X Factor 2021: quando vanno in onda, Audition, Bootcamp, Home Visit e Live

X Factor 2021 si presenta ai nastri di partenza con un’edizione che sarà davvero inedita. A partire dall’abolizione delle categorie e il nuovo conduttore, Ludovico Tersigni.

Giovedì 16 settembre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW, arriverà la prima puntata delle selezioni di X Factor 2021.

L’esordio di questa edizione sarà in simulcast su TV8 (al tasto 8 del telecomando). Mentre dalla seconda puntata in chiaro andrà ogni mercoledì in prima serata.

Le Audizioni: 16 – 23 – 30 settembre

Bootcamp: 7 e 14 ottobre

Home Visit: 21 ottobre

X Factor 2021 – Live: in diretta dal 28 ottobre

X Factor 2021: le Audition, i Bootcamp, gli Home Visit e i Live

Le selezioni saranno divise nelle tre classiche fasi per poter arrivare sull’ambitissimo palco dei Live.

Le prime tre puntate saranno rappresentate dalle Audizioni, le due successive dai Bootcamp e dal temuto momento delle sedie. E poi ci sarà l’ultimo appuntamento con gli Home Visit, l’ultima chance per poter entrare nel gruppo di 12 talenti protagonisti dei Live Show.

Dalle Audition ai Live, nessuna categoria per la nuova edizione

Al termine delle Audition a Cinecittà, i quattro giudici si riuniranno con la direzione musicale di X Factor 2021 per confrontarsi sui giudizi dati nel corso della selezione.

Sulla base di questo confronto, la direzione musicale assegnerà a ciascun giudice un roster di 12 concorrenti che terrà dentro sia partecipanti solisti che le band. Senza nessuna limitazione data dal sesso o dall’età!

Per i giudici, una sola regola fissa nella scelta dei 3 membri della propria squadra. Ognuno di loro dovrà portare con sé ai Live almeno un solista e almeno una band.

A seguire, le quattro squadre così formatesi affronteranno prima i Bootcamp, sempre a Cinecittà, durante i quali rimarrà immutato l’elettrizzante meccanismo delle sedie già visto nelle precedenti edizioni grazie al quale i cantanti passeranno da 12 a 5 per ogni squadra.

E poi gli Home Visit, dai quali emergeranno per ogni squadra i 3 effettivi concorrenti che poi accederanno ai Live.

Durante i Live – dal 28 ottobre – potranno darsi battaglia settimana dopo settimana per arrivare alla finalissima. Le puntate in diretta di X Factor 2021 quest’anno saranno ospitate presso il Teatro Repower, ad Assago (Milano).