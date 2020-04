High School Musical The Musical La Serie: Recensione dell’episodio 1×05

La scorsa settimana avevamo lasciato i ragazzi di High School Musical The Musical in momenti difficili (leggi il recap qui). EJ e Nini avevano interrotto la loro storia anche se il ragazzo è deciso a riconquistarla. Nel frattempo, Ricky ha scoperto che i genitori hanno deciso di separarsi. Ecco cos’è successo nel quinto episodio disponibile da oggi su Disney+!

Il titolo di High School Musical The Musical La serie 1×05 è una serata speciale. Siamo infatti arrivati al giorno del tanto atteso Homecoming. Nini però è in preda ha una crisi di nervi e vuole buttare il suo vestito. Per cercare uno svago decide di invitare Courtney per una serata fuori alla quale si unirà la regista del musical per “ridare entusiasmo alla sua protagonista”. Il debutto infatti è sempre più vicino.

Le tre finiscono in una sala da bowling e poi in una sala da karaoke. Infatti, la regista è decisa ha dare più sicurezza a Nini (Olivia Rodrigo) che ha un grande talento ma non crede in sè stessa. Courtney troverà il modo per far tornare all’amica la voglia e lo spirito giusto per cantare. Alla sala da Karaoke Mike, il padre di Ricky, incontra e sembra avere un colpo di fulmine con la prof Jen.

Al ballo intanto Gina e Ej danno spettacolo anche se il ragazzo non ha ancora capito come andare con lei all’Homecoming lo aiuterà a tornare con Nini. Ricky e Gina scoprono di avere molte cose in comune e alla fine della serata si fanno molte confidenze. Un mistero rimane attorno alla prof Jen che alla fine High School Musical The Musical 1×05 riceve una telefonata non proprio amichevole dal preside che la aspetta per parlare il lunedì successivo.