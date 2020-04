Da oggi è disponibile sulla piattaforma Disney+ il quarto episodio di High School Musical La serie. Dopo un breve riepilogo della scorsa settimana (leggi la recensione qui) inizia un episodio in cui il triangolo Nini, Ricky e EJ è protagonista. Ecco il nostro breve recap

Nini (Olivia Rodrigo) evita EJ dopo aver scoperto che aveva spiato il suo cellulare. Il ragazzo cerca di scusarsi dicendole che vuole rimediare perchè quello che hanno condiviso l’estate precedente è importante. Visto il ritardo alla prove di Ricky EJ deve sostituirlo come Troy. La tensione e la mancanza di affinità risultano così evidenti a tutti. Poco dopo la storia tra i due finirà. Nel frattempo, Ricky (Joshua Bassett) scopre che i genitori hanno deciso di separarsi e che la madre andrà a Chicago.

Sconvolto vaga fino a tarda sera e chiederà ospitalità anche a casa di Nini. La ragazza cerca di confortarlo dicendogli che nonostante le cose siano strane rimangono amici. C’è un momento in cui stanno per baciarsi ma Nini fa un passo indietro. Ricky deciderà infine di tornare a casa sua. EJ comunque è deciso a riconquistare Nini in High School Musical La serie e cercherà aiuto per farlo.

Per conoscere testi, canzoni e audio della serie di Disney Plus guarda qui. Ogni venerdì su Disney Plus è disponibile un nuovo episodio di High School Musical La serie. Nell’episodio c’è stato spazio per una bella interpretazione di Nini che riflette sulla fine della storia e per Courtney in cerca di costumi in stile 2006.