Honolulu di Chiara Galiazzo: audio, testo e significato

Hononolu è il nuovo singolo di Chiara Galiazzo, disponibile dal 17 aprile 2020. Ecco qual è il significato di questo brano:

“Ho deciso di ripercorrere tutte le tappe del mio percorso e condividerle con voi che mi seguite da tanto, raccontandovi passo dopo passo tutto quello che accade quando si fa un disco, che tanto assomiglia a un viaggio ma senza dover prendere l’aereo. Viaggeremo tanto nelle prossime settimane, preparate le vostre valigie e i vostri sogni perché venerdì atterriamo a Honolulu”.

Audio

Testo

Stasera provo ad arrampicarmi fino al tetto

che da lassù sembra diversa la città

o forse è meglio fare un salto in uno specchio

come facevo io da piccola anni fa

e se dalla finestra vedo Honolulu

sarà più facile arrivarci ad occhi chiusi

Non trovo divertente

sembrare trasparente non vinco niente

e scappo sempre

ho un razzo che ci aspetta

andiamo ad Oriente

O sono sogni che addolciscono l’assenza

che a farmi male già ci pensa la realtà

a ricordarmi che a Natale c’era un posto

con i regali ad ognuno e non mancava nessuno

così dalla finestra ho visto Honolulu

ed ho imparato ad arrivarci ad occhi chiusi

Non trovo divertente

sembrare trasparente non vinco niente

e scappo sempre

ho un razzo che ci aspetta

andiamo ad Oriente

Non capirà la gente

rimani indifferente ma tu sorridi

sorridi sempre

ho un razzo che ci aspetta

andiamo ad Oriente

ma non sono magica non c’è una logica ma

farei di tutto per raggiungerti

farei di tutto per raggiungerti

per raggiungerti

a Honolulu

a Honolulu

Non trovo divertente

sembrare trasparente non vinco niente

e scappo sempre

ho un razzo che ci aspetta

andiamo ad Oriente

Non capirà la gente

rimani indifferente ma tu sorridi

sorridi sempre

ho un razzo che ci aspetta

andiamo ad Oriente