Il video di Lovesick Girls sarà presto oggetto di un edit che, onestamente, non ci aspettavamo. C’è infatti una scena della clip ufficiale del nuovo singolo delle Blackpink che ha scatenato qualche polemica. Il motivo? Un outfit sfoggiato da Jennie non è piaciuto a molti. Ma quale, esattamente?

Ecco la scena del video di Lovesick Girls delle Blackpink che sarà tagliata!

La scena in questione è quella in cui la splendida Jennie indossa un outfit da infermiera. Secondo alcuni, infatti, la scelta era irrispettosa nei confronti del personale medico che in questi mesi tanto si è impegnato per l’emergenza Covid-19 in giro per il mondo.

Ecco come YG Entertainment, la label delle Blackpink, ha commentato la scelta:

Alla fine abbiamo deciso di togliere tutte le scene che includevano l’outfit da infermiera dal video ufficiale di Lovesick Girls. Abbiamo intenzione di sostituire il video ufficiale con la nuova versione editata al più presto possibile. Prenderemo questa opportunità per riflettere più a fondo sulla pesante responsabilità che giace dietro questa questione. Non siamo riusciti a prevedere l’emergere di una tale controversa mentre giravamo il video ufficiale, ovviamente non c’è stata nessuna brutta intenzione da parte nostra. Ci teniamo a scusarci dal profondo del nostro cuore con chi può essersi sentito offeso. E ancora una volta ci teniamo ad esprimere tutto il nostro rispetto nei confronti di tutto il personale medico che lavora per assicurare il benessere della nostra nazione. Grazie.

Lovesick girls è il terz singolo ufficiale estratto da The Album delle Blackpink dopo How you like that e Ice Cream. Il suo video ufficiale è uscito in concomitanza con la pubblicazione di The Album, il primo vero disco delle ragazze.