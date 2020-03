Stranger Things, Grey’s anatomy e altre serie tv ferme per il Coronavirus

Ieri vi avevamo dato la notizia dello stop alle riprese di Riverdale 4 a causa del Coronavirus (leggi i dettagli qui). Da quando il virus è stato dichiarato l’emergenza è scattata un po’ ovunque e le produzione costrette a fermarsi sono cresciute. Oggi anche Netflix sospende le produzioni tra cui quella di Stranger Things. Ecco nei dettagli quali serie tv hanno sospeso i set!

Il coronavirus contagia anche l’universo delle serie tv e blocca moltissimi set oltreoceano. Una misura già presa da molti programmi televisivi per evitare la diffusione del contagio tra staff, cast e membri della produzione. Del resto il sindaco di Los Angeles ha vietato ogni tipo di assembramento. Da CBS a NBC passando per Warner Bros e Netflix quasi tutti i maggiori canali hanno fermato le produzione.

Tra i set che hanno sospeso le produzioni ci sono Grey’s Anatomy (che stava girando il ventunesimo episodio della stagione 17). Abbiamo preso questa decisione per la salute e la sicurezza di tutti, scrive la produzione in un comunicato. State al sicuro, idratatevi e state a casa. NCIS, The Good Fight, Bull e Dinasty seguono la scia così come Chicago Fire, Chicago PD, Chicago Med e FBI. Poco fa Deadline ha fatto sapere che anche le produzioni Netflix (tra cui la quarta stagione di Stranger Things) sono sospese almeno per le prossime due settimane.

‘Stranger Things’ Shuts Down As Netflix Halts All Film & Scripted TV Production In U.S & Canada Over Coronavirus https://t.co/1gK1vh6nRW pic.twitter.com/AAXuRgpycL — Deadline Hollywood (@DEADLINE) March 13, 2020