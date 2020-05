Ariana Grande e Justin Bieber: tutte le celebrità nel video Stuck With U

Ariana Grande e Justin Bieber hanno rilasciato il loro nuovo singolo Stuck With U, pubblicando anche il video ufficiale del brano. I proventi di questa canzone andranno tutti in beneficenza per la lotta contro il Covid-19 e ad altre associazioni che in questo momento si occupano di chi ha più bisogno.

Oltre a coinvolgere i fan nella realizzazione del video, i due artisti sotto la guida di Scooter Braun hanno coinvolto anche tante celebrità. Noi di Gingergeneration.it le abbiamo scovate per voi!

Ecco le celebrità nel video di Ariana Grande e Justin Bieber

MICHAEL BUBLE’: Il cantante appare proprio nei primi secondi del video mentre balla insieme alla moglie e al figlioletto.

ERIC STONESTREET: l’attore di Modern Family balla con il suo cagnolino

ELIZABETH GILLIES: l’attrice di Victorious sta trascorrendo la quarantena insieme al fidanzato

GWYNETH PALTROW: insieme al marito Brad Falchuk

KYLIE JENNER E KENDALL JENNER: le due sorelle ballano insieme

DEMI LOVATO: la cantante con il video ha confermato di essere in quarantena con il nuovo fidanzato Max Ehrich

ARIANA GRANDE: ovviamente la cantante autrice del brano, ha svelato il volto del suo nuovo amore Dalton Gomez

JUSTIN BIEBER E HAILEY BALDWIN: i due sposini stanno passando ovviamente la quarantena insieme

Nel video sono presenti anche la mamma e il fratello di Ari, Frankie, insieme al compagno, così come anche alcuni membri del suo entourage. Presenti anche i fratellini di Juss , Alfredo Flores e ovviamente Scooter Braun.