Da oggi è disponibile su Disney+ il settimo episodio di High school musical The musical. La scorsa settimana i ragazzi del teatro hanno salvato la prof Jen dal ringraziamento (leggi il recap qui). In questo episodio è il Giorno del Ringraziamento. Ecco un breve recap

Il giorno del Ringraziamento è una festa in famiglia. I ragazzi di High School Musical rispettano la tradizione anche se Ashling decide di invitare tutti i a casa per un dopocena. Del resto il musical sta creando una grande famiglia. Gina in particolare avendo sempre vissuto poco in ogni città sente di essere finalmente parte di qualcosa. Tuttavia, proprio quando pensa di poter restare la madre le dice che devono nuovamente trasferirsi a Washington in dieci giorni.

Ricky cerca di starle vicino perchè tra i due è chiaro stia nascendo qualcosa. Tuttavia, anche per lui il Ringraziamento non è felice dato che chiamando la madre le ha risposto un altro uomo. Una delusione in particolare per il padre che non ha ancora fatto passi avanti con la prof perchè “è troppo presto”.

Durante il dopo cena ci sono comunque momenti di divertimento come il gioco di ruolo di High School Musical. Nini (Olivia Rodrigo) decide di concentrarsi su sè stessa e non pensare sempre agli altri o a un ragazzo. Intona quindi una canzone per cercare di capire come sta davvero. La prof Jen e Benjamin passano la festa insieme a scuola perchè a casa sarebbe peggio e iniziano a capirsi almeno un po’. Nel finale Nini sembra decisa a fare domanda per una scuola di recitazione a Denver.