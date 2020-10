Harry Styles: il Love on Tour verrà rimandato ancora ?

Sembra che Harry Styles si stia preparando per rimanere fuori dal palco per molto più tempo di quanto credevamo.

Già il cantante ha dovuto posticipare il suo tour mondiale quest’anno a causa della pandemia e lo ha riprogrammato per la primavera e l’estate del 2021. Adesso, invece, sembra che potrebbe rimandarlo di nuovo fino alla fine del 2021 o anche oltre.

In una recente intervista a Rolling Stone, infatti, la cantante e amica di Harry, Stevie Nicks, ha parlato di una conversazione privata che hanno avuto proprio su quest’argomento.

“Mi ha detto, ‘Non credo che torneremo sul palco, Stevie, fino alla fine del 2021.’ E io ho pensato ‘Oh, mio ​​Dio, questo ragazzo molto, molto giovane sta parlando con me di sua questa saggia opinione. Lo ha detto in una telefonata che c’è stata tra l’artista davvero fantastico che ha circa vent’anni e me, che invece no ho una settantina, e dicevo:” Noi come comunità musicale di intrattenitori siamo finiti. Le nostre vite così come le conosciamo sono finite. Il problema è che speriamo tutti che qualcosa di magico scenda e guarisca tutto, proprio come il presidente pensa che accadrà, ma non succederà. Lo sappiamo. Dobbiamo ballarci intorno e capire cosa fare nel frattempo.

C’è da dire che già agli inizi di giugno Harry è stato molto chiaro sulla questione delle esibizioni dal vivo e sulla sua priorità assoluta che è la sicurezza di tutti:

Il benessere della mia crew e di tutti i fan in tutto il mondo avranno sempre la massima priorità. Non vedo l’ora di vedervi tutti per strada, non appena sarà sicuro farlo. Siamo in un momento di cambiamento e crescita necessari nel mondo. Userò questo tempo per ascoltare e per istruirmi su come posso aiutare di più nella lotta per la giustizia e l’uguaglianza dei diritti per tutti in futuro. Spero che ti prendi il tempo per fare lo stesso. Tratta le persone con gentilezza. Vi amo tutti. H.

I really hope to play the shows as planned for 2021 but will continue to monitor the situation over the coming weeks and months. I can’t wait to see you all on the road as soon as it’s safe to do so.

