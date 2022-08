David Guetta e Bebe Rexha insieme nel singolo I’m Good (Blue): testo e traduzione

David Guetta ha rilasciato oggi, insieme a Bebe Rexha, la canzone I’m Good (Blue) che ci riporta alla fine degli anni ’90.

Sì, perché il brano contiene la melodia della celebre Blue (Da Ba Dee) che spopolò proprio in quegli anni grazie agli Eiffel 65.

Prima ancora della sua pubblicazione, però, il nuovo singolo del dj francese è già diventata un successo, virale su TikTok.

Testo I’m Good (Blue) di David Guetta

I’m good yeah I’m feeling alright,

Baby imma have the best f*cking night of my life,

And wherever it takes me I’m down for the ride,

Baby don’t you know I’m good yeah I’m feeling alright,

Cos I’m good yeah I’m feeling alright,

Baby imma have the best f*cking night of my life,

And wherever it takes me I’m down for the ride,

Baby don’t you know I’m good yeah I’m feeling alright,

don’t you know I’m good yeah I’m feeling alright,

you know I’m down for whatever tonight,

I don’t need the finer things in life,

No matter where I go It’s a good time,

And I, I don’t need to sit in VIP,

Middle of the floor that’s where I’ll be,

Don’t got a lot but that’s enough for me,

Cos I’m good yeah I’m feeling alright,

Baby imma have the best f*cking night of my life,

And wherever it takes me I’m down for the ride,

Baby don’t you know I’m good yeah I’m feeling alright,

I’m Good,

Good

I’m Good

don’t you know I’m good yeah I’m feeling alright,

So I just let it go, let it go, oh na na na,

No I don’t care no more, care no more, oh na na na,

So come on, let me know, let me know, put you hands up, na na na,

No baby nothings gonna stop us tonight

Cos I’m good yeah I’m feeling alright,

Baby imma have the best f*cking night of my life,

And wherever it takes me I’m down for the ride,

Baby don’t you know I’m good yeah I’m feeling alright

Traduzione I’m Good (Blue) di David Guetta

Sto bene sì mi sento bene

Baby, avrò la migliore f***a notte della mia vita,

E dovunque mi porti sono giù per la corsa,

Tesoro non lo sai che sto bene sì, mi sento bene,

Perché sto bene, sì, mi sento bene,

Baby, avrò la migliore f***a notte della mia vita,

E dovunque mi porti sono giù per la corsa,

Tesoro non lo sai che sto bene sì, mi sento bene,

Non sai che sto bene sì mi sento bene

Sai che sono pronto per qualsiasi cosa stasera,

Non ho bisogno delle cose belle della vita,

Non importa dove vado, è un buon momento,

E io, non ho bisogno di sedere in zona VIP,

In mezzo al pavimento ecco dove sarò,

Non ho molto ma mi basta

Perché sto bene, sì, mi sento bene,

Baby, avrò la migliore f***ta notte della mia vita,

E dovunque mi porti sono giù per la corsa,

Tesoro non lo sai che sto bene sì, mi sento bene,

Sono buono,

Bene

Sono buono

non sai che sto bene sì mi sento bene

Quindi l’ho lasciato andare, lasciarlo andare, oh na na na,

No non mi interessa più, non mi interessa più, oh na na na,

Quindi dai, fammi sapere, fammi sapere, alza le mani, na na na,

Nessun bambino niente ci fermerà stanotte

Perché sto bene, sì, mi sento bene,

Baby, avrò la migliore f***ta notte della mia vita,

E dovunque mi porti sono giù per la corsa,

Tesoro, non lo sai che sto bene sì, mi sento bene

