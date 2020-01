Harry Styles ha comprato una nuova casa in Italia?

Sembra che le meraviglie del nostro Paese abbiano conquistato un’altra star mondiale. Secondo una rivista di Gossip, Harry Styles avrebbe comprato casa in Italia.

Una fonte rivela infatti che il 25enne artista britannico è stato stregato dall’Italia al punto di decidere di acquistare un’ abitazione. A fare da intermediario, sarebbe stato il suo amico Alessandro Michele, che è il direttore creativo di Gucci. Con lui, Harry ha visitato la località in questione due volte nei mesi scorsi.

La casa che avrebbe acquistato si trova in provincia di Viterbo, a Civita di Bagnoregio, un suggestivo borgo di origine etrusca. Si tratta di un’incantevole paesino denominato anche “la città che muore”.

La nuova abitazione italiana di Harry Styles si trova, secondo indiscrezioni, in Via Madonna della Maestà. L’edificio, è al momento in fase di ristrutturazione ed ha un enorme giardino con vista sulla Valle dei Calanchi, un’area tra il lago di Bolsena e la valle del Tevere. La casa apparteneva ad una anziana signora che era solita aprire le porte ai turisti e che sicuramente è nei ricordi di chi ha visitato il luogo qualche anno fa.

Qualche giorno fa, Harry Styles e la cantante Adele sono stati avvistati in vacanza insieme ad Anguilla, nel Mar dei Caraibi. I due artisti britannici, fra i più apprezzati al mondo, sono stati pizzicati insieme nella splendida isola caraibica. In base alle informazioni riportate sul The Sun, Harry Styles e Adele avrebbero fatto “acquisti” al mercato del pesce dell’isolotto, spendendo in due oltre 4000 sterline.

Ovviamente, l’arrivo delle foto dei due cantanti ha “triggerato” i fan di entrambi gli artisti. Sono infatti in molti a pensare (o, meglio, a sperare) che Adele e Harry Styles stiano lavorando ad un singolo insieme.