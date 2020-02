Benjiamin Mascolo regala delle rose a una sua fan

Una ragazza ha chiesto se per San Valentino Benjiamin Mascolo potesse regalarle un mazzo di rose rosse, proprio come quelle che aveva regalato lui alla sua fidanzata Bella Thorne.

“Mandami il tuo indirizzo in direct, te le mando!”, lei incredula ha risposto che erano stati proprio loro, i suoi idoli, a insegnarle a sognare. Detto fatto: subito dopo, Benjamin ha pubblicato lo screenshot del fioraio, con l’indirizzo della ragazza calabrese.

“Aiuo, sto tremando, non ci credo” questo il commento pubblicato dalla fan di Benji e Fede sotto il post di Benjiamin Mascolo. Quest’ultimo, poche ore prima, aveva scritto questa bella riflessione:

“Più passa il tempo e più mi faccio questa domanda: se come penso tutti siamo d’accordo, la salute personale, sia fisica che mentale, è così importante da dover essere in cima alle nostre priorità..perché spesso e volentieri la trascuriamo in favore di altre cose meno fondamentali?”

Benjiamin si riferiva, forse, al piccolo intervento a cui si è sottoposto pochi giorni fa il suo grande amico Federico Rossi. Si tratta di un delicato intervento delicato alla lingua che gli ha impedito di non parlare correttamente per qualche giorno.

Per non far preoccupare la fidanzata, Paola di Benedetto, concorrente del Grande Fratello Vip, ha preferito non rispondere alla sua richiesta di andarla a trovare nella casa. Intanto, Paola parla spesso di lui e recentemente ha anche raccontato di quanto premuroso è il suo fidanzato.