Diodato ha dedicato Fai Rumore a Levante? La risposta della cantante

Fonte Rai.it

Finalmente Levante rompe il silenzio sulla presunta dedica di Diodato con la sua Fai rumore, canzone che lo ha visto trionfare al Festival di Sanremo. Un fan di questa storia d’amore ha analizzato tutti i passaggi del brano che per lui sarebbero dei chiari riferimenti alla cantante e quelli che in Tikibombom sarebbero, invece, degli accenni a Diodato.

Così, il ragazzo ha indirizzato alla cantante questa dedica su Twitter: “Avete descritto un amore meraviglioso, un amore che è davvero un peccato che sia finito. Siete fantastici!“

Questa, invece, è la risposta da parte di Levante: “Io penso che molti stiano costruendo castelli giganti. Penso questo.”

Come sappiamo, in occasione della puntata speciale di Domenica in, Diodato ha in qualche modo confermato un rumor di cui già vi avevamo parlato su Ginger Generation! Fai rumore sarebbe in parte dedicata a Levante.

Mara Venier, che sappiamo essere molto curiosa, ha infatti incalzato l’artista (in grande imbarazzo) chiedendogli a chi fosse dedicata la sua canzone. Diodato ha spiegato che il pezzo parla di incomunicabilità fra due ex fidanzati e, più in generale, nel rapporto tra due persone.

Diodato e Levante, come forse saprete, sono stati fidanzati circa un paio di anni, subito dopo la separazione dell’artista siciliana da Bloody Beetroots. La loro relazione si è conclusa pochi mesi fa e, a quanto pare, i due sono rimasti in ottimi rapporti.

Ma Fai rumore, come Diodato ci ha raccontato nella nostra video intervista a Sanremo, non parla soltanto di una storia d’amore in crisi. È infatti un brano incentrato sulla necessità di abbattere la barriera dell’incomunicabilità, soprattutto nell’era dei social.

Fino a domenica scorsa, l’artista non si era ancora esposto sulla dedica del brano, rimanendo sul suo significato più ampio che è poi il vero ingrediente principale della canzone.