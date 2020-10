Il manga di Demon Slayer ottiene un nuovo record a livello di vendite

Nelle classifiche di Oricon riguardanti le vendite di manga dal 19 al 25 ottobre, risulta che tutti i volumi di Demon Slayer abbiano occupato i primi 22 posti. L’opera di Koyoharu Gotouge continua a mietere successi su successi nonostante le avventure di Tanjiro e Nezuko siano terminate da diversi mesi oramai. Oricon ha iniziato a pubblicare classifiche di questo genere dal lontano 2008 e mai prima d’ora si era verificato un simile fenomeno. Il volume 22 del manga pubblicato su Weekly Shonen Jump dal 2016 al 2020 si è posizionata nella parte alta della classifica per la bellezza di quattro settimane consecutive. In tale lasso di tempo, sono state vendute oltre 300.000 copie.

DEMON SLAYER SBARCA SU AMAZON PRIME VIDEO

Gli abbonati ad Amazon Prime Video avranno la possibilità di giustarsi tutta la prima stagione dell’anime di Demon Slayer. La serie sarà disponibile sulla piattaforma streaming dal 1° novembre. A partire da tale data gli interessati potranno seguire la prima parte della storia di Tanjiro su Prime Video o, in alternativa, su VVVVID (qui in maniera totalmente gratuita). Un’ottima opportunità per prepararsi al film Demon Slayer: Infinity Train che, come annunciato da Dynit, uscirà anche in Italia. Ancora nulla riguardo la seconda stagione dell’anime, ambientata dopo la storia del film e che uscirà probabilmente nel 2021.

TRAMA DEL MANGA

Tanjiro è il primogenito di una famiglia numerosa senza padre. Il ragazzo, gentile e giudizioso, carica ogni giorno il carbone che va a vendere nei paesini vicini. Un giorno, dopo una nevicata molto fitta, Tanjiro va in paese per la consueta vendita del carbone senza essere accompagnato dai suoi fratellini, troppo piccoli per affrontare una strada divenuta perigliosa a causa della neve. Non riuscendo a tornare a casa, un amico lo esorta a trovare riparo presso la sua abitazione, in quanto non è consigliabile addentrarsi nella foresta in tarda ora. Secondo alcune dicerie, infatti, pare che essa sia abitata da demoni notturni e malvagi.

Tanjiro scoprirà a sue spese che quella leggenda è terribilmente reale. Il giorno dopo, il ragazzo, tornato a casa, trova del tutto sterminata la sua famiglia, tranne la sua sorellina, Nezuko, trasformata in un demone. Inizia da qui un lungo viaggio che vedrà Tanjiro cercare di far tornare umana la sorella. Nel frattempo, il nostro eroe dovrà allenarsi duramente per diventare un cacciatore di demoni.

