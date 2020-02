Nel corso della puntata di Amici 19 trasmessa da Canale 5 il 1 febbraio, Jacopo Ottonello ha presentato per la prima volta dal vivo il suo primo vero singolo.

Il brano, di cui non sappiamo ancora il titolo, è una ballad che è stata molto apprezzata dai professori, particolarmente da Anna Pettinelli. Non si tratta questo, in ogni caso, del singolo di Jacopo, scritto da Enrico Nigiotti, di cui vi avevamo già parlato qui su Ginger Generation!

Qui sotto trovate il video e il testo dell’inedito di Jacopo Ottonello di Amici 19!

Jacopo – Sfida a squadre – 1 febbraio Jacopo canta il suo inedito

Ma guarda che non serve che mi giudichi

se ti farò la guerra per vederti gli occhi lucidi

a volte siamo simili

a volte sono blu

Odio quando lasci le tue cose a casa mia prima di andare via

tanto so che poi ritorni indietro come le onde quando sbattono al cielo

vieni via con me che ti bacio sotto i nomi delle vie

basta con le poesie

lo so che non saremo come gli altri

e che non piacerò mai a tuo padre

ma guarda che non serve che mi giudichi

se ti farò la guerra è per vederti gli occhi lucidi

a volte siamo simili

e a volte sono blu come un lunedì

amo quando lasci le tue cose a casa mia

prima di andare via

tanto so che prima o poi torni indietro

come le onde quando sbattono al cielo

tu non vuoi che ti regalo i fiori ed io

che non so dire mi dispiace

ma guarda che non serve che mi giudichi

se ti farò la guerra è per vederti gli occhi lucidi

a volte siamo simili

e a volte siamo soli e non sei tu

ma ti ricordi quando noi due siamo stati ossigeno

ma restavamo in bilico

adesso respiriamoci che i giorni sono attimi

e a volte sono blu come un lunedì

ma guarda che non serve che mi giudichi

se ti farò la guerra è per vederti gli occhi lucidi

a volte siamo simili

e a volte sono blu come un lunedì