Con l’arrivo dell’estate (ci voleva!) le star internazionali tornano a fare visita al nostro splendido paese! Nelle scorse ore lo Stivale ha infatti avuto l’onore di ospitare due modelle che da tanto tempo seguiamo con estremo affetto! Stiamo parlando di Bella Hadid e di Hailey Bieber!

Bella e Hailey, infatti, hanno deciso di passare qualche ora nel nostro paese, per la precisione sulle meravigliose coste della Sardegna! Nella giornata di ieri, le due meravigliose top model sono arrivate in Italia e immediatamente pizzicate dai paparazzi.

Con un jet privato, Bella Hadid e Hailey Bieber sono sbarcate nell’isola per passare qualche ora in totale relax. Le immagini apparse online, che potete recuperare qui sotto, ci hanno presentato le due insieme con indosso la mascherina appena fuori dall’aeroporto e, successivamente, comodamente spaparanzate in un lussuoso yatch.

Qui sotto potete vedere tutte le foto di Hailey Bieber e Bella Hadid insieme in vacanza in Sardegna!

Per Hailey Bieber, in effetti, ci voleva proprio un po’ di meritato relax in questi giorni così complicati. Al di là della pandemia che continua a dilagare negli USA, la modella si è dovuta ritrovare ad affrontare le accuse di molestie ai danni del marito.

Justin Bieber, come vi abbiamo raccontato qui, è stato nelle ultime ore accusato di molestie da parte di una ragazza su Twitter. Il polverone scatenato dai tweet dell’utente, che ha voluto rimanere anonima, ha spinto il cantante canadese ha presentare tutta una serie di prove riguardo la sua innocenza.

Un po’ di sole, di mare e di compagnia non potrà dunque che fare bene a Hailey Baldwin!