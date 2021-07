Bella Hadid ha un nuovo fidanzato? Di chi si tratta (foto)

Bella Hadid sembra aver rivelato al mondo intero la sua storia con un noto personaggio e lo ha fatto con una foto pubblicata sui social.

Poche ore fa, infatti, la splendida modella si è mostrata su Instagram confermando la new couple alert che la riguardava.

Oggi giovedì 8 luglio 2021, la minore delle sorelle Hadid ha pubblicato una serie di foto sul suo account Instagram. Uno degli scatti in particolare è stato quello che ha lasciato senza parole tutti i fan della modella.

In effetti, in una delle immagini, appare la meravigliosa Bella che bacia un uomo misterioso. In questo modo ha confermato di avere una relazione con il giovane.

Ma chi è il nuovo fidanzato di Bella Hadid? Da ciò che sappiamo, si tratterebbe di un uomo piuttosto influente di nome Marc Kalman. Si tratta di un art director e, tra i suoi clienti, ci sarebbe addirittura il rapper Travis Scott.

Quindi, la top model avrebbe scelto di ufficializzare la sua nuova storia sui social network. Ecco le foto che ha pubblicato.

The Weeknd, ex fidanzato storico di Bella, come sappiamo, lo scorso gennaio è tornato con un nuovo singolo estratto dal suo ultimo album, il fortunatissimo After hours, Save your tears. Il pezzo è stato accompagnato da un video ufficiale che ha incuriosito molto i fan dell’artista. Il motivo? Nella clip Abel Tesfaye sembrava inviare una frecciatina proprio all’ex, Bella Hadid. Ma non solo a lei.

Fra The Weeknd e Bella, come ricorderete, si era creato da ormai diverso tempo un vero e proprio tira e molla amoroso. La coppia si era infatti già lasciata in tempi non sospetti. The Weeknd, fra l’altro, ha alle spalle una recente relazione con una delle nostre artiste preferite, Selena Gomez.