Elite 4 – Netflix: Svelate alcune delle new entry nel cast? (FOTO)

In queste ultime ore, le foto diffuse da un sito di gossip spagnolo stanno facendo impazzire i fan di Elite dato che rivelano alcune delle new entry nel cast. Come già sappiamo infatti alcuni dei personaggi storici non saranno più presenti (scopri quali qui). Ecco nei dettagli chi è stato ripreso e quali sono i nomi dei nuovi arrivi nel cast della serie spagnola di Netflix

Sul sito spagnolo di Crush News è apparso un articolo che ritrae alcuni membri del cast di Elite lasciare una casa dove avrebbero trascorso il fine settimana per la lettura del copione. La location è una casa rurale in un piccolo paese vicino a Segovia . Oltre ad alcuni volti noti come Itzan Escamilla, Claudia Salas, Georgina Amorós Miguel Bernardeau e Aron Piper hanno sorprese le immagini di quattro nuovi attori. Insieme al gruppo c’era anche Diego Betancor tra i produttori esecutivi della serie Netflix.

Personaggi vecchi e nuovi volti hanno lasciato la casa con trolley e altri bagagli. Tra le new entry riprese negli scatti ci sono: Diego Martín (noto per Velvet) e Carla Díaz (vista ne La caccia: Monteperdido insieme a Ester Expósito). Inoltre, ci sono anche Martina Caridi e Manu Rios. Netflix non ha ancora diffuso un comunicato ufficiale con i nuovi personaggi perciò la notizia non è ufficiale ma rappresenta un’indiscrezione che però stimola la fantasia.

Ecco le foto diffuse sui nuovi attori di Elite 4:

they were all seen going on set together [credits: @crushnews_es] pic.twitter.com/DbkAyCmn0a — élite cast pics (@elitecastpics) June 23, 2020

og cast confirmed characters were seen too: arón piper (ander)

omar ayuso (omar)

miguel bernardeau (guzmán)

itzan escamilla (samuel)

georgina amorós (cayetana) claudia salas (rebeca) wasn’t there, but she’s still confirmed for season 4! pic.twitter.com/Q7YCUBlQTV — élite cast pics (@elitecastpics) June 23, 2020