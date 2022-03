Bella Hadid ammette di aver rifatto il naso a 14 anni

Bella Hadid ha confessato in una recente intervista di essersi sottoposta a un intervento di rinoplastica in giovanissima età.

La modella ha raccontato a Vogue di essersi rifatta il naso quando aveva soltanto 14 anni, lasciando trasparire anche un certo pentimento su quella decisione che l’ha inevitabilmente cambiata.

Bella ha infatti rivelato che con il senno di poi avrebbe preferito rimanere al naturale e ha dichiarato: “Mi dispiace non aver conservato il profilo dei miei antenati“.

“Le persone pensano che abbia completamente rifatto la mia faccia solo perché hanno visto una foto di me da adolescente dove sembro gonfia. Sono abbastanza certa che voi non siete uguali a quando avevate 13 anni, giusto? Non ho mai fatto filler. Mettiamoci un punto. Non ho problemi con i filler ma non fanno per me. Chiunque pensi che abbia fatto il lifting agli occhi, si tratta di nastro per il viso! Il trucco più vecchio di tutti“, ha precisato.

Al di là dell’operazione al naso per la quale la modella ha subito alcuni attacchi via social, Bella Hadid, ha voluto parlare anche della sua malattia: la sindrome di Lyme. Si tratta di una patologia autoimmune che ha un’origine batterica e di cui soffre da molti anni.

I disturbi di ansia e di depressione, associati anche alla malattia stessa, rappresentano per Bella una lotta costante con se stessa. Ad essi si aggiunge il continuo giudizio altrui e questi fattori uniti tra loro l’hanno portata a curarsi e a ricorrere a una terapia psicologica.

“Tutto quello che faccio nella mia vita personale è letteralmente assicurarmi che il mio stato mentale rimanga al di sopra “dell’acqua”. Il mondo della moda può crearti o distruggerti”, ha raccontato la sorella di Gigi Hadid verso cui la top model ha sempre avvertito un certo timore di essere confrontata sul piano estetico.

