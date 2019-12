Il prossimo 1 gennaio la splendida e bravissima cantante e modella Hailee Steinfeld pubblicherà il suo nuovo singolo. Wrong Direction, questo il titolo della nuova canzone di Hailee, arriverà insomma su tutte le piattaforme di streaming e negli online store il primo giorno del nuovo anno, nonché della nuova decade.

Ecco la copertina ufficiale di Wrong Direction di Hailee Steinfeld!

Il titolo della canzone, Wrong Direction, per l’appunto, ci ha incuriositi fin da subito. E per un buon, anzi ottimo motivo. Già, perché viene naturale ormai ricollegare la parola “Direction” con gli 1D, uno dei gruppi maschili di maggior successo della storia della musica. E la buona Hailee Steinfeld, come sapete, conosce uno in particolare dei membri del gruppo.

Hailee Steinfield (ve l’avevamo raccontato qui) è infatti stata fidanzata per qualche tempo con Niall Horan degli One Direction. Adesso, a quanto pare, la storia fra i due si è conclusa. E con questa canzone Hailee potrebbe aver deciso di “spillare il thé” nei confronti del suo ex.

Queste, almeno, sono le sensazioni e le intuizioni delle direction, che su Twitter già si sono messe a commentare il titolo del pezzo di Hailee Steinfeld.

Ecco alcune delle reazioni delle fan di Niall Horan:

Oh, sapete, sono abbastanza delusa dal fatto che lei abbia chiamato la canzone “Wrong Direction” anche se in realtà non fosse davvero dedicata a Niall. Perché tutti sanno che Wrong Direction è un insulto al nostro fandom, fin da quando Zayn se n’è andato. Non mi stupisco che l’abbia chiamata così-

Ahah immagino che essere una fan di Niall potrebbe non essere più così tanto facile una volta che la canzone uscirà!

Scontato dire, chiaramente, che quelle che leggiamo qui sopra o su Twitter in generale sono pure e semplici supposizioni. Non è infatti detto che Hailee Steinfeld abbia dedicato la sua canzone proprio al suo ex. In generale, qualunque sia la verità, vi ricordiamo che giudicare un libro dalla copertina senza prima averlo letto è sempre sbagliato!