Griffin Johnson: il singolo Convenient è diretto a Dixie D’Amelio?

Griffin Johnson sembra mandare una frecciatina all’ex fidanzata Dixie D’Amelio nella sua nuova canzone, Convenient, pubblicata domenica 21 settembre.

“In un mondo pieno di inganni, sii la persona che perdona. Sto mettendo le cose in chiaro, ma ho perdonato. La vita è troppo breve per serbare rancore “. Ecco cosa ha scritto su Twitter la star di TikTok di 21 anni, dopo l’uscita del brano.

Griffin ha rilasciato la sua traccia subito dopo che Dixie ha presentato in anteprima il video musicale per il suo remix Be Happy. Nel videoclip, come sappiamo, lei ha baciato il collega influencer Noah Beck.

Sebbene non abbia mai menzionato Dixie e Noah per nome, il tiktoker sembra fare riferimento alla loro presunta relazione con la frase della canzone: “Hai detto che siete solo amici ma indossi i suoi vestiti”.

Da quando le voci su una presunta storia hanno iniziato a travolgere Dixie e Noah, i due hanno negato pubblicamente che ci fosse qualcosa di romantico in corso. E hanno assicurato ai fan che sono “solo amici”. In precedenza, anche Griffin Johnson ha risposto a queste voci e ha detto che non gli importava se la sua ex avesse un nuovo fidanzato.

Nel suo singolo, inoltre, il ragazzo sembra negare di aver tradito Dixie durante la loro relazione: “Ha detto che ho barato / E questo è solo un casino / Ma tu ci hai creduto”.

Le voci di una rottura tra Griffin Johnson e Dixie sono arrivate per la prima volta sul web dopo che alcuni fan hanno notato che la coppia si era “divisa” su varie piattaforme social.

Poi, per colpa di un video di TikTok che è diventato virale, Griffin è stato accusato di aver tradito Dixie. Nel video, una ragazza ha affermato che il giovane le aveva inviato un messaggio e che si era dichiarato single.