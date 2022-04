Grammy Awards 2022: il video dell’esibizione di Billie Eilish

Si sono appena conclusi negli Stati Uniti i Grammy Awards 2022, la più prestigiosa manifestazione musicale al mondo. Tra gli altri artisti che si sono esibiti in qualità di performer c’erano i BTS, Billie Eilish, e Olivia Rodrigo. Ma anche John Legend e Lil Nas X con Jack Harlow.

Billie, in particolare, era nominata per Best Music Film con il suo concerto su Disney+ Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles, Album of the Year, Best Pop Solo Performance, Record of the Year e Song of the Year con il disco e con il brano omonimo Happier Than Ever.

Leggi anche chi sono tutti i vincitori di questi Grammy 2022!

Suo fratello Finneas, inoltre, ha ricevuto la sua prima candidatura in assoluto, per il premio Best New Artist, al suo debutto con la musica solista.

Durante lo show, Billie Eilish ha portato sul palco la sua Happier Than Ever che purtroppo non ha ottenuto alcun riconoscimento per i premi a cui era candidata. Sul red carpet Billie ha indossato un abito Rick Owens con dei gioielli Spinelli Kilcollin. Finneas ha sfoggiato un abito firmato Gucci.

I Grammy quest’anno hanno avuto luogo a Las Vegas e sono andati in onda in diretta dall’MGM Grand Garden Arena. Cosa ne pensate del video della performance di Billie Eilish?