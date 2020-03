Giulia Molino: cover e tracklist dell’album Va tutto bene

Il talent show di Maria De Filippi, Amici 19, si prepara ad affrontare la quarta puntata in onda in prima serata questo venerdì su Canale 5. Nel frattempo, i quattro talenti del canto ancora in gara per la vittoria (Gaia Gozzi, Giulia Molino, Nyv e Jacopo Ottonello) sono già pronti ad uscire con i loro primi progetti discografici.

Venerdì 20 marzo, infatti, i quattro allievi pubblicano contemporaneamente e in digitale i loro album. Rinviata, a data da destinarsi, è invece l’uscita negli store fisici che era prevista inizialmente per venerdì 27 marzo.

Giulia, 21 anni, napoletana, pubblica con l’etichetta indipendente Isola degli Artisti l’album con titolo Va tutto bene di otto brani tra cui diversi inediti presentati proprio nel talent show. Ecco il suo annuncio relativo all’uscita dell’album e che accompagna la cover, pubblicato sul profilo Instagram della cantante:

“Questo ultimo anno ha portato con se tantissime esperienze ed emozioni. Stiamo vivendo un tempo difficile che ci mette alla prova… ma stiamo resistendo e dando dimostrazione di tutta la forza che il nostro paese e ognuno di noi ha dentro di se. In tutto questo la musica può aiutarci a sentirci vicini ed alleviare quelle che ora sono le nostre preoccupazioni… Con la speranza che presto ognuno di noi possa dire “Va tutto bene”, ecco a voi la copertina dell’album della nostra scugnizza, Giulia, una ragazza speciale che mette il cuore in ogni cosa che. Grazie per tutto il sostegno che le state regalando sostenendo la sua musica”.

Va tutto bene di Giulia Molino, cover dell’album

Va tutto bene di Giulia Molino, tracklist dell’album

1. Domeniche di Maggio

2. Nietzsche

3. Va tutto bene

4. Amore a lieto fine

5. Solo questo mi e’ rimasto

6. Quando non trovo un perché

7. Briciole

8. Happy days