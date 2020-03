Happy days di Giulia Molino: audio e testo della cover

Happy days è la cover della canzone del rapper Ghali contenuta nell’album Va tutto bene di Giulia Molino. Giulia, 21 anni, salernitana, pubblica con l’etichetta indipendente Isola degli Artisti l’album composto da otto brani tra cui diversi inediti presentati nel talent show Amici 19.

I miei sogni sono lì con la penna lì

Non morirò sul set come Brandon Lee

Il mio cuore non brucia mai come i jeans

Scappo adesso visi gialli come Kill Bill

Voglio un pic-nic

Fanculo Just-eat

Timberlake o Bieber l’importante è che sia Justin

Non guardarmi così

I’m a rich bitch

Ti interrompo la festa come un cazzo di Blitz

Ye, give me five

Perchè il mondo è bello

Non capisco se è un casello o un McDrive

Baci baci baci

Con la tua gang mai

Se mi stai lontano è meglio tu e le tue bad vibes

I miei fratelli fumano come se fosse Spoy

A te non ti vediamo perchè c’è troppo smog

Guarda che noi non ti diamo solo peace & love

Il flow che travolta, baby come John

Tiriamo forte, ci chiudiamo a San Siro

Gas soporifero reclama il condominio

Se arrivano le guardie noi giochiamo a nascondino

Sono pronto a prenderle, scegli classico o alternativo

Uh, ho gli occhi addosso come Monna Lisa

Mia mamma conosce tua madre, non sei mia cugina

La pensilina dice che è in arrivo e non arriva

Nel mio quartiere non funziona la tua hit estiva

Io non vado a dormire prima delle tre

Poi mi sveglio e mi chiedo il sole dov’è

E non vengo alla tua festa, no, non è un granché

Tanto non mi fanno entrare ho la ragazza nerd

[Ritornello] Uuuh happy days

Uuuh happy days

Uuuh happy days

Uuuh happy days

Ti prude il tuo cash ma no foto

Io con la tua gang, nah, non fotto

Non distrarmi sto guardando il vuoto

Scendi alla prossima? No quella dopo

Più sugo, più sugo, più sugo, eh

Ho il mio amico sul manubrio eh

Sta chiuso in casa in casa chiuso eh

In questa foto sei un intruso eh

Ciao bella

Io ti conosco, tu fumi cannella

Mandala mandala mandala Mandela

Cinque in condotta e brucio la pagella

Hmmm happy day

Faccio comunella solo con i miei

Mi disp, non ti risp, stai sul display

Tienimi il volante sparo a questi fake

Non fare mai sentire le tue cicche no

Non cambiare mai mai per due feedback no

Ti mando a casa poi diventi triste oh

Tu mi mandi a casa solamente pizza e oh

Il disco esce a giorni e non ho scritto un

Spacchi solo quando te ne sbatti

Ok lo devo ammettere mi stai sul

Come chi applaude all’atterraggio

Io non vado a dormire prima delle tre

Poi mi sveglio e mi chiedo il sole dov’è

E non vengo alla tua festa, no, non è un granché

Tanto non mi fanno entrare ho la ragazza nerd

