Giulia Molino pubblica Camice Bianco: audio, testo e significato

Arriva a sorpresa Camice Bianco, il nuovo brano della finalista di Amici 19 Giulia Molino, disponibile sulle piattaforme streaming e da oggi, mercoledì 6 maggio, in digital download su iTunes.

Un brano ipnotico e toccante, scritto dalla stessa Giulia durante questo periodo di quarantena e dedicato a tutti i medici, infermieri, OSS e volontari che trascorrono ogni giorno tra le mura di un ospedale.

Audio di Camice Bianco di Giulia Molino

Testo di Camice Bianco di Giulia Molino

Sono quasi dieci ore che mi reggo in piedi

girando tra barelle e corridoi pieni

è un nemico astratto che non vedo e che non sento

mi sembra di lottare si, ma coi mulini a vento

tu che mi ascolti nel cielo oppure accanto

non vedi sono solo un uomo con il camice bianco

dammi un po’ di forza, che qui non è abbastanza

ho la testa fra le mani e sono chiuso in questa stanza

mi chiedono dottore quanto mi rimane

con la maschera, una lacrima non fa rumore

Lascia segni sul mio viso come fa una guerra

e finché io sono vivo non sarà una guerra persa

A volte penso che sia naturale se

le gambe cedono e vorrei scappare

vedo quegli occhi chiamarmi per nome

senza il camice bianco siamo solo persone

ci sarà un tempo per ricominciare

per dimenticare tutto questo dolore

ripartiremo dalla cose buone

senza il camice bianco siamo solo persone

A volte io ci penso a quanto stronza sia la vita

e nonostante questo non mi piego mica

fatica e poi sudore e poi la voglia di star bene

se bene ancora senta l’eco di quelle sirene

ne vale la pena, un sorriso, un solo gesto

vedere che l’amore fa il suo giro e torna indietro

e se mi chiedi cosa sento in questo momento

ti direi paura ma comunque io non smetto

Di donarmi a chi vorrebbe solo respirare

a chi vorrebbe il mare ma si sente solo affogare

a chi saluta un figlio con dei baci alla finestra

a chi va via per sempre mentre il figlio è lì che aspetta

A volte penso che sia naturale se

le gambe cedono e vorrei scappare

vedo quegli occhi chiamarmi per nome

senza il camice bianco siamo solo persone

ci sarà un tempo per ricominciare

per dimenticare tutto questo dolore

ripartiremo dalla cose buone

senza il camice bianco siamo solo persone

Ho il viso dilaniato di chi avverte l’impotenza

e piango di nascosto ma non è una debolezza

la sera torno a casa e tolgo il mio mantello bianco

domani è un altro giorno e con un guanto asciugo il pianto

A volte penso che sia naturale se

le gambe cedono e vorrei scappare

vedo quegli occhi chiamarmi per nome

senza il camice bianco siamo solo persone

ci sarà un tempo per ricominciare

per dimenticare tutto questo dolore

ripartiremo dalla cose buone

senza il camice bianco siamo solo persone