Non sentire più niente di Giulia Molino: audio e testo del brano

Non sentire più niente è una delle canzoni contenute nell’album Va tutto bene di Giulia Molino. Giulia, 21 anni, salernitana, pubblica con l’etichetta indipendente Isola degli Artisti l’album composto da otto brani tra cui diversi inediti presentati nel talent show Amici 19.

Scendo di corsa queste scale e vengo dove sei tu

è che a pensarti mi fa male non ce la faccio più

andiamo in una capitale che sia giusta per te

così grande e maledetta così grande e maledetta così grande e maledetta

Da non sentire più niente

da non sentire più niente

perchè mi basta vederti, starti addosso, sfiorarti anche solo una notte

per non sentire più niente

per non sentire più niente

Tu mi respingi e mi riprendi io ti lascio fare

e sto perdendo il controllo e sai che non è da me

che sto correndo nella notte per venire da te

tu che sei bello e maledetto

così bello e maledetto

Da non sentire più niente

da non sentire più niente

perchè mi basta vederti, starti addosso

sfiorarti anche solo una notte

per non sentire più niente

neanche il tempo che ci passa accanto

e non lo possiamo fermare

o le parole della gente che ci dice sempre cosa fare

Perchè mi basta vederti

starti addosso

sfiorarti anche solo una notte

da non sentire più niente

perchè mi basta vederti

starti addosso

sfiorarti anche solo stanotte

per non sentire più niente

per non sentire più niente

per non sentire più niente

niente

niente

per non sentire più niente

