Briciole di Giulia Molino: audio e testo del brano dall’album Va tutto bene

Briciole è una delle canzoni contenute nell’album Va tutto bene di Giulia Molino. Giulia, 21 anni, salernitana, pubblica con l’etichetta indipendente Isola degli Artisti l’album composto da otto brani tra cui diversi inediti presentati proprio nel talent show Amici 19.

Audio

Briciole

Watch this video on YouTube

Testo

Forse non avrò la forza per riuscire a perdonare

il tempo gira a vuoto e non so più chi sono

e forse non dovrei mostrarti il coraggio che non ho

che strano che è l’amore

ho freddo e siamo al sole

ma cosa vuoi che sia

tutto passa e corre via

Qui non c’è più niente

da salvare o da difendere

ora che siamo solo briciole

e non sai quanto fa male

dirti in faccia la verità

che il nostro amore ormai è in una lacrima

E forse cambierai negli occhi di chi ti amerà

ma il tempo fa il suo gioco

e attorno resta il vuoto

e cosa vuoi che sia

resti ancora o vai via?

Qui non c’è più niente

da salvare o da difendere

ora che siamo solo briciole

e non sai quanto fa male

dirti in faccia la verità

che il nostro amore ormai è in una lacrima

adesso guardami sto correndo senza fiato oltre i miei limiti

ascoltami adesso ascoltami

se resti qui non siamo liberi

Qui non c’è più niente

da salvare o da difendere

ora che siamo solo briciole

e non sai quanto fa male

dirti in faccia la verità

che il nostro amore ormai è in una lacrima

è in una lacrima

Fonte testo Angolotesti.it