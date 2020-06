Gita fuori porta? Ecco 10 località da scoprire a un’ora da Milano!

Quest’anno in molti hanno scelto o sceglieranno di passare le loro vacanze o i loro weekend in Italia. Se abitate a Milano e Provincia e avete voglia di una gita fuori porta ecco alcuni suggerimenti per farvi ispirare! Tutte i luoghi che vi proponiamo si trovano al massimo a un’ora d’auto da Milano. Le nostre proposte spaziano da città grandi, a borghi o paesi o parchi per darvi una scelta diversificata!

#1 Bergamo. Una città ferita profondamente dal Covid 19 che però vale la pena di visitare. La città è divisa in due: bassa e alta e il nostro consiglio è lasciare la macchina in uno dei numerosi parcheggi della città bassa. Se arrivate in treno la stazione è molto comoda. Potete decidere di salire a piedi (impiegando circa una ventina di minuti) o in un modo più suggestivo utilizzando la funicolare. La vista dalla parte alta è stupenda soprattutto al tramonto ed è bello perdersi nei vicoli fino ad arrivare alla piazza Vecchia con la basilica , la cattedrale e la cappella.

#2 San Pellegrino Terme. Ci troviamo quin in provincia di Bergamo e ve la consigliamo per una gita fuori porta anche rilassante. Ci sono infatti le bellissime QC Terme. Se siete appassionati di trekking ci sono molti sentieri e anche le Grotte del Sogno (visitabili su prenotazione).

#3 Varese. Una città bella da visitare e che offre un’ampia varietà di attività. Potrete per esempio incamminarvi per raggiungere la cima del Monte Sacro e godere del panorama oppure rilassarvi passeggiando nei Giardini Estensi. Vi segnaliamo anche Villa Panza e a poca distanza dalla città il parco di Villa Toeplitz.

#4 Pavia e Vigevano. Queste due città sono ideali per chiunque voglia prendersi una pausa dal caos e dai ritmi frenetici di Milano. Entrambe sono a misura d’uomo, un piccolo centro, un bel ponte coperto sul Ticino e molte piazzette e chiese. La Certosa di Pavia è sicuramente uno dei simboli della città.

Città fantasma e borghi medievali.

#5 Consonno avrebbe dovuto essere la Las Vegas della Brianza ma il progetto fallì. Un ecomostro per alcuni territorio abbandonato che però ha il fascino della città fantasma. Parte delle struttura sono in decadimento e durante la visita va prestata molta attenzione. Se siete appassionati di luoghi abbandonati vi consigliamo anche l’ex manicomio di Mombello.

#6 Monza ha un centro storico molto caratteristico ricco di negozi, enoteche e ha un tesoro nascosto nel Duomo: la corna ferrea della regina Teodolinda. Per chi volesse una pausa nel verde il grandissimo parco è l’ideale.

#7 Oasi di Sant’Alessio (PV). Un’escursione in una oasi naturale per osservare animali, pianti ed ecosistemi protetti. https://www.instagram.com/p/CBn9lg3C0Pe/?utm_source=ig_web_copy_link

#8 Cremona ovvero la città del violino immersa nella campagna. Il museo del violino vale una visita così come entrare e solo sbirciare le vetrine delle botteghe liutai sparse per la città. La vista dal Torrazzo è molto bella e permette di orientarsi nella città in cui visse Stradivari.

#9 Soncino è la meta ideale per chi voglia fare una gita fuori porta e tornare indietro nel tempo. La rocca sforzesca merita una visita e vi farà sentire protetti dalla città nemiche. Nel borgo medievale c’è anche un museo dedicato alla stampa.

#10 Grazzano Visconti è un borgo da favola in cui il tempo sembra essersi fermato. Numerosi sono gli eventi in costumi che hanno luogo durante l’anno (anche a tema Harry Potter). Un tuffo nel medioevo a poco meno di un’ora da Milano.