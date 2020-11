Milan Games Week: i protagonisti sono gli indie games

Il Milan Games Week è il più importante evento italiano dedicato al mondo dei videogames e quest’anno i giochi indie saranno i protagonisti dell’appuntamento. MGW si promette di accontentare un po’ tutti: dagli amanti degli esport al digital entertainment, passando alla cultura geek. Quest’anno, in collaborazione con IIDEA (l’associazione di categoria dell’industria dei videogiochi in Italia) ha lanciato l’appuntamento nella nuova versione di MGW-X per celebrare la scena indie italiana e mondiale. Il tutto grazie a un canale Twitch interamente dedicato all’evento: MGW INDIE. Un’occasione in cui i giovani sviluppatori avranno a disposizione uno spazio esclusivo in cui mettere alla prova le loro capacità e talenti.

MILAN GAMES WEEK: 30 STUDI DI SVILUPPO SCELTI

Sono 30 gli studi di sviluppo selezionati tra tutti quelli che hanno aderito al bando nelle scorse settimane. Adesso avranno l’opportunità di presentare le loro idee a tutti gli appassionati di videogiochi, sia italiani che stranieri. A loro sarà dedicato uno spazio di 30 minuti nel canale Twitch MGW INDIE. L’appuntamento è il 27-28-29 novembre. In programma sono previste diverse tavole rotonde tra sviluppatori indipendenti incentrate su vari argomenti, tra cui: Sci-fi, One-man

Company e Narrativa, che faranno da linea di collegamento tra i vari interventi degli ospiti.

UN’EDIZIONE RIVOLUZIONARIA

Un’edizione rivoluzionaria all’insegna della X (che sta per Xtensive), uno show digitale che farà la felicità di tutti gli appassionati del settore videoludico e che potrà essere visionato in streaming sul relativo canale Twitch, tramite una ghiottissima offerta di contenuti proposti su diversi canali tematici. Come sempre non mancheranno presentatori d’eccezione che scandiranno i tempi di un palinsesto che già da ora si preannuncia essere emozionante e ricco di sfaccettature e che prenderà vita sui canali social e sul sito della stessa Milan Games Week. In poche parole un’esperienza di entertainment-multichannel ad accesso completamente gratuito.

Per aggiornamenti sul Milan Games Week ed altri eventi videoludici continuate a seguirci!