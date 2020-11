MGW-X: un canale Twitch celebra il decimo anniversario dell’evento

Un canale Twitch ha deciso di celebrare il decimo anniversario di MGW-X. Il Milan Games Week è uno degli eventi videoludici più importanti del nostro paese. Un fenomeno che ha rapito i cuori di innumerevoli gamer italiani. Un punto di incontro per gli appassionati del digitale a 360 gradi: dagli esports al digital entertainment in generale, fino a toccare anche la cultura geek. Il nome di MGW-X è stato un cambiamento dobbligo, almeno per quest’anno, in quanto l’evento sarà all digital. Gli interessati avranno l’occasione di collegarsi tramite Twitch a una 4 giorni di eventi, proposte e spettacoli comodamente da casa, con a disposizione ben sei canali dedicati alla manifestazione.

MGW-X: PRESENTE ANCHE BRYAN RONZANI

All’interno del canale Games, oltre all’Opening Night, che segnerà l’inizio del MGW-X, saranno presenti contenuti inediti ed esclusivi proponenti sessioni di gameplay con streamer e celebrity, interviste, anteprime e approfondimenti. Presente all’evento anche Bryan Ronzani di Radio 105, volto noto del web. Ronzani sarà per l’occasione il conduttore del canale MGW-X Games. Un palinsesto davvero unico in cui non mancheranno, inoltre, alcuni dei creator più amati dagli appassionati di videogame. E questa è solo la punta dell’iceberg!

GLI EVENTI PRINCIPALI

Tra i momenti più attesi è importante menzionare gameplay e approfondimenti con le console di nuova generazione curati da influencer quali Sabaku no Maiku e Mikeshowsa. Presenti anche fumettisti del calibro di Zerocalcare e Giacomo Bevilacqua, che giocheranno insieme per la prima volta sulla Playstation 5. Non mancheranno, inoltre, interviste a veri e propri esperti del settore videoludico. Ma non solo: il gamer Cydonia, per l’occasione, renderà noti tutti i segreti di Pokémon Spada e Scudo.

Come se questo non bastasse, il mitico SIO intratterrà gli spettatori con Mario, icona per eccellenza Nintendo, tramite la collection Super Mario 3D All-Stars. Anche in questa occasione ci sarà GamestopTV, che mostrerà alcuni dei titoli più attesi quali Cyberpunk 2077, Demon’s Souls per PlayStation 5, e Assassin’s Creed: Valhalla. Per seguire l’evento vi basterà collegarvi dall’homepage di Twitch.

Per aggiornamenti sul MGW-X e altri eventi videoludici continuate a seguirci!