Arriva il MGW-X, uno show digitale che è una vera e propria Xtensive Xperience. Tutto parte dal Milan Games Week, il più importante evento dedicato ai videogame, agli e-sport e alla cultura geek, e da Cartoomics, lo storico evento dedicato ai cartoni animati, all’intrattenimento e alla cultura pop. Un connubio perfetto che darà vita all’imperdibile evento digitale, in partnership con Twitch. L’appuntamento è dal 26 al 29 novembre. Per Milan Games Week sarà un’edizione rivoluzionaria, la decima. Qui di seguito tutte le informazioni sull’evento.

MGW-X: LUOGO E INFO IN GENERALE SULL’EVENTO

MGW-X sarà adibito a vero e proprio show digitale il cui hub rimarrà il quartiere fieristico di Fiera Milano a Rho, che per l’occasione diventerà uno studio televisivo vero e proprio. Diversi presentatori televisivi d’eccezione scandiranno i tempi di un palinsesto ricco e variegato, il tutto trasmesso su Twitch e sul sito ufficiale della stessa Milan Games Week. Talent, key people, creator, cosplayer, youtube e pro-player e, come se questo non bastasse, anche talk show di approfondimento, con ospiti speciali, concerti, anteprime dal mondo videoludico, contest, tornei e le case di produzione indie, che sempre più stanno avendo un impatto all’interno del business dei videogiochi.

A questo è d’aggiungersi l’evento Cartoomics, che renderà il programma dell’evento ancora più allettante per migliaia di appassionati. I canali Twitch, infatti, ospiteranno anteprime cinematografiche, cosplay, contest, panel, footage esclusivi e presentazioni alla presenza di artisti del mondo della scrittura e del fumetto famosi a livello internazionale. Non mancheranno approfondimenti sul multiforme mondo del fumetto e delle graphic novel. Non mancherà uno spazio dedicato ai giochi da tavolo e di ruolo in un vero e proprio festival pop digitale e interattivo. Il MGW-X è da leggersi come una piattaforma di intrattenimento multi-channel. L’accesso sui canali online è assolutamente gratuito e offrirà un’esperienza coinvolgente al target della generazione z e millennial.

