Justin Bieber accusato di violenza sessuale: ecco la verità

A pochi giorni di distanza dal polverone su Ansel Elgort, torniamo purtroppo a parlare di accuse di violenze sessuali da parte di grandi star internazionali. Vittima delle più recenti accuse è Justin Bieber, l’artista canadese che nel 2013 e 2014 avrebbe abusato di due donne.

Le due ragazze di cui Justin Bieber avrebbe abusato sono una donna di nome Danielle, la cui identità è rimasta anonima, e Kadi, influencer da oltre 200 mila follower.

La prima accusa è giunta per l’appunto da Danielle. La ragazza ha infatti raccontato che, in occasione di un evento live (l’SXSW al Banger’s Sausage House & Beer Garden di Houston) si è ritrovata in camera con Justin Bieber. Dopo essere stata invitata dal suo staff (e da Scooter Braun) per un post concerto, la ragazza ha avuto “la fortuna” di condividere la stanza con il suo idolo. Peccato che, in base al suo racconto, Justin l’abbia forzata a baciarlo e a fare chissà che cosa, complice il loro tasso alcolico. A quei tempi, fra l’altro, Justin era fidanzato con Selena Gomez.

Qui sotto trovate il suo racconto.

My name is Danielle. On March 9, 2014, I was sexually assaulted by Justin Bieber. pic.twitter.com/zUX4HJewPn — d (@danielleglvn) June 21, 2020

Quello che ha insospettito molti del suo racconto è che Danielle non ha di fatto portato alcuna prova per sostenere la sua tesi. Lei stessa ha infatti ammesso di voler rimanere anonima e di non avere nessuna foto che dimostri il fatto che abbia realmente passato una serata con l’artista.

Alcune utenti hanno dunque cercato spiegazioni a riguardo scrivendo al team di Justin. In particolare, una ragazza ha scritto da Alison Kaye, presidente del SB Projects di Scooter Braun. La donna ha negato che ci fosse stato alcun grave evento del genere durante la visita di Justin ad Austin. In occasione del live nella cornice del SXSW, infatti, Justin aveva alloggiato presso un Air Bnb. La notte successiva l’artista canadese aveva alloggiato in un hotel Westin Palace, non ad un Four Seasons.

Anonymous woman accuses Justin Bieber of sexually assaulting her at the Four Seasons in 2014, Bieber’s camp deny the claims and say he was staying at an Airbnb on that date. pic.twitter.com/nXMSQMqmpi — Pop Crave (@PopCrave) June 21, 2020

In ogni caso, a poche ore dalle accuse di Danielle, un’altra ragazza ha scritto le stesse cose su Justin. Qui sotto potete trovare il suo post.

I believe Danielle, I am a victim of sexual assault by Justin Bieber too pic.twitter.com/AA0Y72xE1s — Kadi (@ItsnotKadi) June 21, 2020

Peccato però che Kadi si sia tradita con le sue stesse mani. Le beliebers hanno infatti trovato diversi vecchi tweet con i quali, in buona sostanza, l’influencer aveva cercato in qualche modo di attirare l’attenzione del cantante. Ma non solo. La storia inziale era infatti una fan fiction scritta dalla stessa Kadi.

Prove che le accuse sono false: Si é scoperto che le due ragazze che hanno falsamente accusato Justin Bieber sono la stessa persona. Danielle, stava scrivendo una ff su wattpad su Justin. E alcune parti del loro racconto combaciano con una storia Wattpad.#JustinBieberIsInnocent pic.twitter.com/Qt23b2EgVG — L. 💚 Changes and Weird stan 🖤 #Cupcake (@Ciastenkidrauhl) June 21, 2020