Amazon Prime Video: arriva il servizio Store per le anteprime

Amazon Prime Video lancia un nuovo servizio dal nome Store. Una funzionalità in più grazie a cui tutti gli abbonati potranno accedere alle anteprime cinematografiche. In questa sezione dedicata si potranno infatti acquistare oppure noleggiare titoli in anteprima, ma anche uscite recenti e grandi classici del cinema.

Insomma Amazon Prime Video Store è un modo per far continuare a sognare gli spettatori con grandi storie, ma in una forma diversa. Già qualche tempo fa vi avevamo parlato di un’iniziativa pressoché simile portata avanti da Sky e dal suo servizio Pay-per-view Primafila dedicati agli abbonati.

La virata verso il digitale è infatti fondamentale in questo momento. Una modalità diversa ma senza dubbio fondamentale per far sì che il cinema continui a vivere.

Purtroppo l’emergenza Covid-19 ha rivoluzionato e sta rivoluzionando le nostre abitudini. E il cinema è una di queste… ovviamente non parliamo solo della nostra passione di recarci in sala. Ma di un’industria mondiale con milioni di professionisti e addetti ai lavori in tutta la catena: dagli sceneggiatori agli esercenti.

Il danno per questa stagione è immenso e speriamo non irreparabile. Molti si stanno interrogando su quale sarà il futuro del cinema nei prossimi tempi e come sarà necessario ripensare questo luogo di aggregazione. Nel frattempo è bello che un colosso come Amazon sia in prima linea non solo per sostenere l’industria cinematografica, ma anche per promuoverne i prodotti con una fruizione diversa.

Qualche anno fa si parlava della paura dello svuotamento delle sale “per colpa” dei colossi digitali. Oggi assistiamo invece a un lavoro di squadra che sicuramente farà riflettere tutti sul modo in cui il cinema dovrà guardare al futuro, magari cambiando veste in cui davvero sale e digitale possono coesistere in un modo sinergico.