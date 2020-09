Volano stracci social fra Matteo Altieri, il fondatore di House of Talent, e Tommaso Zorzi. Nelle ultime ore, su Instagram l’imprenditore creatore della celebre crew di influencer si è scagliato contro il protagonista di Riccanza. Ma cos’è successo?

Matteo Altieri contro Tommaso Zorzi: ecco cosa sta succedendo

House of Talent di Matteo ormai la conoscerete tutti. Stiamo parlando di un’importante agenzia che da anni segue giovani e talentuosi influencer. Fra di loro, nel corso del tempo, sono passati Swami Caputo, i Dastol, Caterina Cantoni, Luca Cobelli e molti altri ancora.

La crew e Matteo Altieri, fra l’altro, noi di Ginger Generation li avevamo intervistati in occasione della festa di compleanno di Matteo dello scorso anno.

House Of Talent - Intervista ai ragazzi della crew

Ma perché Matteo si è imbufalito così tanto con Tommaso? Il motivo è presto detto: nelle scorse ore, Zorzi ha annunciato di aver fondato una nuova società. Una società che si chiama proprio House of Talent.

A quanto leggiamo, si tratterebbe proprio dello stesso concept di Altieri, fra le altre cose.

Ecco perché ieri Matteo Altieri ha iniziato a lanciare shade su Instagram nei confronti di un sistema malato che non dà spazio alla meritocrazia. Fino a lanciare, in mattinata, la frecciatina definitiva.

Altieri ha così rivelato il nome della persona rea di avergli rubato non soltanto l’idea, ma persino il nome.

Il problema è ora di natura legale. Tommaso Zorzi ha annunciato il lancio di una società che, però, non potrà chiamarsi così. Il nome House of Talent è infatti un marchio registrato e, di conseguenza, non può essere utilizzato.

Almeno per il momento Tommaso Zorzi, di recente confermato come nuovo concorrente del GF Vip, non ha voluto commentare la vicenda. Vi terremo aggiornati su Ginger nel caso in cui dovesse arrivare una replica, ovviamente!