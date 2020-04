Gigi Hadid conferma la sua gravidanza durante un’intervista. VIDEO!

Ormai il segreto è stato svelato. Gigi Hadid è incinta e il padre, come ormai saprete, è Zayn Malik. I due aspettano il loro primo figlio e dopo quasi una settimana di rumors, la conferma è arrivata proprio dalla diretta interessata.

Il primo rumor era uscito sulla rivista di gossip TMZ che citava fonti molto vicine alla coppia. La rivista aveva anche rivelato il sesso del bambino: si tratterebbe infatti di una femminuccia (come vi avevamo parlato QUI).

Tra le prime a dare conferma della famiglia era stata la mamma, Yolanda Hadid che aveva rivelato come fosse tutto vero. Adesso è toccato a Gigi che ha dato la lieta notizia durante il Tonight Show con Jimmy Fallon.

Ecco la video intervista con Gigi Hadid

Ovviamente avremmo preferito fare questo annuncio alle nostre condizioni, ma siamo veramente grati a tutti per gli auguri e il loro enorme supporto. Specialmente durante questo periodo è davvero bello stare in casa tutti insieme e poter sperimentare la vita insieme, giorno dopo giorno.

Gigi Hadid Confirms Her First Pregnancy and Shares First Cravings

Gigi ha anche parlato di aver festeggiato il suo compleanno in quarantena ricevendo una torta speciale dal Boss delle Torte: “Non so se non stati i miei ormoni o solo le emozioni che sorgono in quarantena ma ho pianto in continuazione quasi ogni giorno pensando che Buddy avesse fatto la mia torta”.