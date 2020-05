Tom Cruise girerà un film nello spazio insieme alla NASA

Tom Cruise nello spazio? Ebbene sì, ma senza green screen perché a quanto pare sarà tutto vero. A rivelarlo è Deadline e successivamente la stessa NASA che, a quanto pare, starebbe collaborando con il famoso interprete di Mission Impossibile per girare un film interamente nello spazio.

Nel post della NASA si legge:

La NASA è emozionata di poter lavorare con Tom Cruise a un film sulla Stazione Spaziale Internazionale. Abbiamo bisogno che i media più popolari ispirino una nuova generazione di ingegneri e scienziati per far diventare gli ambiziosi piani della NASA realtà.

Qui il post originale condiviso dalla NASA:

NASA is excited to work with @TomCruise on a film aboard the @Space_Station! We need popular media to inspire a new generation of engineers and scientists to make @NASA’s ambitious plans a reality. pic.twitter.com/CaPwfXtfUv — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) May 5, 2020

Ma non è finita qui. Il progetto vedrà anche la collaborazione di Elon Musk, noto imprenditore famoso per le sue tecnologie d’avanguardia. Non conosciamo ancora trama e titolo del progetto, ma stando ai rumors che pare che il film sarà un lungometraggio del tutto scollegato dalla saga di Mission Impossibile.

Non è chiaro neanche in che misura vedrà coinvolto Tom Cruise. Ma conoscendo l’attore supponiamo che insisterà nel girare da solo tutti i suoi stunts, proprio come era successo per l’ultimo film di Mission Impossibile. Sicuramente dovremo ancora aspettare diverso tempo prima che questo progetto inizi, ma è proprio il caso di dirlo: un grande passo per Tom Cruise e uno ancora più grande per l’umanità.

Nel frattempo aspettiamo di rivedere l’attore, che ricordiamo ha 57 anni, nell’atteso sequel di Top Gun, Top Gun: Maverick la cui uscita è prevista per il 23 dicembre 2020.